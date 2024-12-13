快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

AI 引領設計新浪潮 台灣設計周7日至15日松山文創園區盛大展開

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部產業發展署13日表示，2024台灣設計周於12月7日至15日在松山文創園區盛大展開。今年活動主題以《The Gateway》為概念，象徵通往AI技術與創意設計無限可能的入口，並致力於連結全球設計力量。今年共有34組設計團隊、9場論壇及5場設計夜，邀請國內外設計領域人士與大眾共同見證創意的無限可能。

設計交流晚會於12日假松山文創園區巴洛克花園隆重舉行，台灣設計研究院與波蘭平面設計基金會、韓國釜山設計中心及韓國東南設計產業協會於晚會儀式中，簽署三邊設計合作備忘錄，透過設計周平台，持續深化台灣與國際設計界的合作，促進跨國設計交流與創新發展。

出席交流晚會的嘉賓包括經濟部次長連錦漳、產發署副署長鄒宇新、立法委員謝衣鳯、波蘭平面設計基金會聯合創辦人Rene Wawrzkiewicz、韓國釜山設計中心執行長姜必顯及各國大使等。此外，來自設計跨域百位設計師與業界人士也共同見證這一重要時刻。

經濟部產業發展署表示，自台灣設計周開幕以來，活動的主題展覽《The Gateway》便成為焦點。展覽聚焦AI技術與創意設計的結合，展出台灣藝術家、設計師、產業界的作品，共同成就一場人類與AI共舞的創作大會。除了主題展，同時還有年度夥伴國波蘭特展《字母與象徵：波蘭設計的情感地圖》、《金點設計展》等精彩展出，帶領觀眾探索多元文化視角下的設計魅力。

同時，台灣設計周也舉辦了多場國際趨勢論壇，邀請來自波蘭、荷蘭、美國、韓國、日本、泰國等地的設計專家，深入探討未來城市設計、設計人才培育與AI技術應用等重要議題，帶來思想激盪與無限靈感。12月13日至15日還有三場精彩論壇，歡迎有興趣的民眾踴躍上網參加。

經濟部產業發展署還提到，2024台灣設計周不只有豐富的實體主題展與國際論壇活動，更再次與博客來合作去年大受好評的設計主題書展，並與Giloo紀實影音共同策劃線上影展，延伸設計周的精彩內容至線上世界，為更多民眾創造參與的可能性。

波蘭

延伸閱讀

波蘭商貿參訪 黃偉哲：高科技產業將成合作契機

中油台電明年籌組深層地熱鑽探團隊 拚1GW發電目標

離岸風電3-2期行不行？簽約最後期限見真章 經部：「這幾家」會簽

缺席中油新董總交接惹議 郭智輝：我一天10個行程

相關新聞

房價不會雪崩…打房政策影響真的非常有限！ 小童：「低利率」是元凶除非暴力升息

台灣的低利率環境就是房價易漲難跌的元凶，而有錢的人因為還是有錢，所以他們會選擇去承接相對合理或相對低價、具有發展潛力區域的房屋。

立委提案汽車關稅調降 經部評估將衝擊台灣車輛產業

多名立委提案調降汽車關稅，根據經濟部評估報告，小客車的關稅稅率若由17.5%降至0%，將衝擊國內車輛產業，也會影響國際車...

企業領袖必修課！PwC 攜手經濟日報解析 AI 策略布局

PwC Taiwan攜手經濟日報13日舉辦「AI大策略大布局 企業領袖的必修課」，論壇，從策略布局、技術賦能、風險治理到...

興達海基可能熄燈 中鋼股價未止血今再下跌至20元

近期中鋼投資的興達海基傳出在離岸風電國產化上燒光二個資本額64億元後，農曆年後將吹熄燈號，中鋼目前仍希望興達海基能成功轉...

歐洲降息潮不止 法人看淡歐債與歐股

歐洲央行、瑞士央行、丹麥央行都在12日宣布降息，再度寬鬆貨幣政策，尤其瑞士央行一口氣降2碼（1碼是0.25個百分點）。歐...

業者看好翻天覆地改變 台灣線上影音產業觀察3指標

串流影音市場競爭進入決戰時刻，不僅有各家國際平台搶食大餅，也有像LINE這種網路科技業者跨入影視內容產業的案例。LINE台灣董事長暨執行長陳立人點出2025台灣線上影音市場有三大觀察重點，其中AI新技術更是不容小覷，AI不僅能寫劇本，還能幫演員配音，科技新力量如何顛覆市場格局？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。