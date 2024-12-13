AI 引領設計新浪潮 台灣設計周7日至15日松山文創園區盛大展開

經濟部產業發展署13日表示，2024台灣設計周於12月7日至15日在松山文創園區盛大展開。今年活動主題以《The Gateway》為概念，象徵通往AI技術與創意設計無限可能的入口，並致力於連結全球設計力量。今年共有34組設計團隊、9場論壇及5場設計夜，邀請國內外設計領域人士與大眾共同見證創意的無限可能。

設計交流晚會於12日假松山文創園區巴洛克花園隆重舉行，台灣設計研究院與波蘭平面設計基金會、韓國釜山設計中心及韓國東南設計產業協會於晚會儀式中，簽署三邊設計合作備忘錄，透過設計周平台，持續深化台灣與國際設計界的合作，促進跨國設計交流與創新發展。

出席交流晚會的嘉賓包括經濟部次長連錦漳、產發署副署長鄒宇新、立法委員謝衣鳯、波蘭平面設計基金會聯合創辦人Rene Wawrzkiewicz、韓國釜山設計中心執行長姜必顯及各國大使等。此外，來自設計跨域百位設計師與業界人士也共同見證這一重要時刻。

經濟部產業發展署表示，自台灣設計周開幕以來，活動的主題展覽《The Gateway》便成為焦點。展覽聚焦AI技術與創意設計的結合，展出台灣藝術家、設計師、產業界的作品，共同成就一場人類與AI共舞的創作大會。除了主題展，同時還有年度夥伴國波蘭特展《字母與象徵：波蘭設計的情感地圖》、《金點設計展》等精彩展出，帶領觀眾探索多元文化視角下的設計魅力。

同時，台灣設計周也舉辦了多場國際趨勢論壇，邀請來自波蘭、荷蘭、美國、韓國、日本、泰國等地的設計專家，深入探討未來城市設計、設計人才培育與AI技術應用等重要議題，帶來思想激盪與無限靈感。12月13日至15日還有三場精彩論壇，歡迎有興趣的民眾踴躍上網參加。

經濟部產業發展署還提到，2024台灣設計周不只有豐富的實體主題展與國際論壇活動，更再次與博客來合作去年大受好評的設計主題書展，並與Giloo紀實影音共同策劃線上影展，延伸設計周的精彩內容至線上世界，為更多民眾創造參與的可能性。