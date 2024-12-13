劉鏡清：政策與企業結合 打造我國 AI 產業四年內破兆元

國發會主委劉鏡清13日指出，政府將積極推動五大信賴產業，讓台灣成為經濟日不落國，重點發展就是AI，將打造我國成為全球AI影響力中心，力拚在2026年突破兆元，打造我國三個兆元產業，並讓科技應用領域提高至僅占全國GDP總值5%。

劉鏡清今日出席PwC Taiwan與經濟日報舉辦的「AI大策略大布局論壇」時指出，早在2003年他就已經提出智慧星球的概念，地球應該要智慧化，至今全球科技也開始進入AI時代，各行各業開始面臨數位轉型的課題，自己是從業界來，現在在國發會，也會希望政府與企業不要是平行線，因此在自己上任後，也已經核定要百億基金要給數發部發展AI生態圈。

劉鏡清說，最近行政院也剛好盤點完全國的發展計劃，提出六大區域發展計劃，盼能達成增加就業、提升薪資、繁榮地方三大目標，除此之外，政府也將為依照賴總統所提出的五大信賴產業發展，包括半導體、AI、軍工、次世代通訊、安控等，並由國發會統籌各部會一起推動。

劉鏡清說明，在半導體發展上，將持續穩固我國IC設計、晶圓代工及封測全球領先地位，並加強發展半導體、材料前進全球，盼2028年可以新增產值2.66兆元；AI部分則是促進AI智慧應用高值化發展，新建智慧節能資料中心，擴大我國算力，盼能在2026年AI、軟體、資安等數位經濟產業產值可突破兆元；另外在軍工、次世代通訊及安控等面向，也會定下積極目標達成。

此外，劉鏡清也提到，政府也將積極鼓勵企業AI化，透過國際連結合作，搭配我國的實驗場域以及我國硬體強項後也能成為兆元產業，四年內一定會讓它上兆，這樣未來台灣就有三個兆元產業，包括，在從微笑曲線的零件研發、製造的區域、應用領域，其中應用領域僅占全國GDP總值大概只有1.2%，未來一定要拉高到5%。