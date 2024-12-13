企業領袖必修課！PwC 攜手經濟日報解析 AI 策略布局

PwC Taiwan攜手經濟日報13日舉辦「AI大策略大布局 企業領袖的必修課」，論壇，從策略布局、技術賦能、風險治理到人才構建，全方位剖析生成式AI（GenAI）的商業應用策略，並特別邀請PwC亞太區AI專家來台灣，結合前瞻洞見及豐富實戰經驗，助力企業領袖乘風破浪，迎接AI變革大趨勢。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，GenAI的崛起，正快速改變各行各業的運作方式，不僅提升效率，也重新定義企業的競爭力。根據PwC Taiwan《2024台灣企業領袖調查》，全球64%、台灣59%企業領袖認為，採用GenAI將顯著提升員工效率。

國發會主委劉鏡清於論壇進行「迎向AI時代 台灣發展大策略」專題演講，他指出，政府發展「五大信賴產業」，透過AI驅動百工百業數位轉型及創新，打造「經濟日不落國」。身為全球AI供應鏈的重要核心，政府將推動「AI兆立方計畫」，也就是在全球AI產業供應鏈的上游創新研發、中游硬體製造，以及下游智慧應用服務都打造為兆元產業，尤其是目前我國智慧應用服務僅占全球不到1％，亟具成長空間。

有鑑於國內AI產業化不足，劉鏡清透露，政府將推動五大策略，包括促進AI智慧應用、充裕AI人才、加大投資AI力道、強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤，目標是推動AI、軟體、資安等數位經濟產業在2026年產值突破兆元，4年內培育20萬名AI等數位相關人才，提升數位經濟產業導入AI應用普及率達50%，並提升製造業導入AI應用普及率達30%，打造台灣成為全球AI影響力中心。

論壇也邀請到PwC亞太區GenAI負責人Scott McLiver與PwC亞太區數位及AI負責人Vishy Narayanan來台灣，深入剖析GenAI的實務應用策略，並分享成功案例。

Scott McLiver表示，生成式AI在自然語言處理、創意構思和自動化方面的突破性能力，正在革新各個行業，重塑商業模式並提高運營效率，不過企業必須管理AI風險，建議企業部署生成式AI可採用五步驟，包括一、教育領導者；二、制定量身訂做的AI戰略；三、實踐負責任的AI；四、啟動試點項目以展示價值；五、提升員工技能，以確保AI在整個組織中能夠有效和安全地整合。

Vishy Narayana也說，生成式AI對於企業重塑商業模式具有變革性作用，應用面向包括市場營銷、客戶服務、法律合約和軟體開發等，這些應用案例正在推動生產力提升並創造可衡量的商業影響。

Vishy Narayana分享，PwC作為「client zero」的生成式AI轉型之旅，PwC與OpenAI合作，推出專屬的「ChatPwC」，讓同仁得以將GenAI融入至日常工作。使PwC能夠創新、提高效率並幫助客戶解鎖AI的變革潛力。