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國際油價漲中油啟動雙平穩機制 下週汽柴油估不調整

中央社／ 台北13日電

美國商用原油庫存減少，又逢石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）額外減產延長至明年第1季，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估16日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆不調整。

依照預測，92無鉛汽油零售價維持每公升28.6元，95無鉛汽油每公升30.1元，98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月12日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶72.80美元，較上週每桶72.75美元上漲0.05美元；新台幣兌美元匯率為32.477元，較上週32.486元升值0.009元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油每公升零售價皆調漲1元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估16日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆不調整。

中油 國際油價

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