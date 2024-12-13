國泰證券12月投資觀點：川普2.0效應 AI、科技、基礎建設可望迎機遇

美國總統大選塵埃落定，川普成功重返白宮並創下「完全執政」，市場皆關注「川普2.0」效應來襲，包括提高關稅、放寬管制、限制移民等政策方針，為2025年全球產業環境帶來新的政經變局。展望選後的美國市場，儘管貿易政策的不確定性可能拖累企業信心，但在通膨回落和就業市場放緩的前提下，美國聯準會（Fed）仍有再進一步降息的空間，國泰證券依舊抱持「正向」展望；另外，隨著川普持續高喊「讓美國再次偉大」的口號，外界預期美國新政府將於2025年加大力道支持科技創新、製造業、基礎建設及軍事國防產業，國泰證券建議投資人可留意有望受惠於川普政策的投資等級公司債，進一步把握優質債券息收水準仍在高檔的機會。

國泰證券觀察亞洲市場，預期2025年最大的風險仍是關稅與貿易戰，由於台灣企業自疫情以來，已加速推動全球化戰略，因此對亞洲市場亦抱持「正向」展望。國泰證券表示，無論是科技業或傳統製造業，均積極落實分散生產基地的布局策略，即便2025年在川普重新執政、關稅政策的重拳出擊下，企業仍有望憑藉靈活應對與前瞻布局，在全球供應鏈分散化的浪潮中搶占先機，預期能有效提升效率與產品規格，可望帶動企業獲利穩步提升。

展望個別產業，國泰證券認為「AI」仍是各產業發展的重中之重，預期AI技術的突破與應用滲透將是推動台灣出口與企業獲利增長的主要來源。2025年的AI市場在晶片業龍頭輝達（Nvidia）引領下，預期將吸引更多AI晶片業者加入戰局，市場規模持續擴大，且隨蘋果AI產品已正式上線，預計帶動消費端需求將會顯著成長；另外，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克作為川普的重要政策夥伴，在機器人與太空產業的推進，將進一步引領全球經濟增長動能，相關產業鏈中的台灣企業也有望受益。

整體而言，國泰證券認為在川普2.0效應推動下，2025年市場的變化將深刻影響台美兩地資本市場的布局，投資者在關注美國政策帶來的機遇同時，亦可對科技與基礎建設產業進行多元化布局，適度調整股債配置，把握未來市場成長的驅動力。