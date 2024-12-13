土銀攜手14家銀行 搶灘逾600億元離岸風電聯貸案

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。土地銀行12日攜手第一銀行、兆豐銀行等14家國內外銀行完成簽約，共同主辦國泰集團與沃旭能源投資之大彰化西北離岸風電案場逾600億元聯貸案，超額認貸比率達兩倍以上。

大彰化西北離岸風電案場總裝置容量約582.9MW，距離海岸約35至60公里，由全球離岸風電產業龍頭沃旭能源擔任興建工程統包商、維運商角色，採用環境友善的負壓沈箱管架式水下基礎，創下亞太離岸風電先例，預計2025年底完工商轉。該案場為國泰集團、沃旭能源集團各持股5成，另以中國信託出任財顧銀行，由土地銀行與海內外銀行團共同主辦聯貸案，更進一步獲得國家融資保證中心保證，堪稱今年下半年的聯貸大案。

沃旭能源日前就大彰化西北離岸風電聯貸案舉辦感恩茶敘，由土地銀行等金融機構共同參與並進行交流及合影留念。

我國自2022年響應國際宣示淨零排放目標，由國家發展委員會公布「淨零排放路徑及策略總說明」與「12項關鍵戰略行動計畫」，號召政府部門、國營單位、民營事業合作啟動淨零轉型，其中，發展風電及綠色金融皆為關鍵戰略行動計畫要角。

隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，2026年到2031年預計有1.08兆元風電融資需求，經濟部與國家發展委員會一同合作，針對適用開發商專案融資的綠能建設，提高國家融資保證成數至8成，藉此提升公股銀行等金融機構參與離岸風場融資誘因。

因應國家政策需求，土地銀行今年以「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」為營運主軸，積極爭取風電、光電等永續能源產業及循環經濟龍頭企業簽訂授信合約，另推展「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「建築綠色融資業務」、「再生能源發電設備貸款－綠電綠利行銷」等永續貸款方案，期望運用綠色金融機制與影響力，將資金導引到符合能源、產業、生活及社會轉型專案，引領企業合作夥伴、個人客戶共同航向永續目標，打造銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。