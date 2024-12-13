快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

土銀攜手14家銀行 搶灘逾600億元離岸風電聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案土地銀行12日攜手第一銀行、兆豐銀行等14家國內外銀行完成簽約，共同主辦國泰集團與沃旭能源投資之大彰化西北離岸風電案場逾600億元聯貸案，超額認貸比率達兩倍以上。

大彰化西北離岸風電案場總裝置容量約582.9MW，距離海岸約35至60公里，由全球離岸風電產業龍頭沃旭能源擔任興建工程統包商、維運商角色，採用環境友善的負壓沈箱管架式水下基礎，創下亞太離岸風電先例，預計2025年底完工商轉。該案場為國泰集團、沃旭能源集團各持股5成，另以中國信託出任財顧銀行，由土地銀行與海內外銀行團共同主辦聯貸案，更進一步獲得國家融資保證中心保證，堪稱今年下半年的聯貸大案。

沃旭能源日前就大彰化西北離岸風電聯貸案舉辦感恩茶敘，由土地銀行等金融機構共同參與並進行交流及合影留念。

我國自2022年響應國際宣示淨零排放目標，由國家發展委員會公布「淨零排放路徑及策略總說明」與「12項關鍵戰略行動計畫」，號召政府部門、國營單位、民營事業合作啟動淨零轉型，其中，發展風電及綠色金融皆為關鍵戰略行動計畫要角。

隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，2026年到2031年預計有1.08兆元風電融資需求，經濟部與國家發展委員會一同合作，針對適用開發商專案融資的綠能建設，提高國家融資保證成數至8成，藉此提升公股銀行等金融機構參與離岸風場融資誘因。

因應國家政策需求，土地銀行今年以「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」為營運主軸，積極爭取風電、光電等永續能源產業及循環經濟龍頭企業簽訂授信合約，另推展「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「建築綠色融資業務」、「再生能源發電設備貸款－綠電綠利行銷」等永續貸款方案，期望運用綠色金融機制與影響力，將資金導引到符合能源、產業、生活及社會轉型專案，引領企業合作夥伴、個人客戶共同航向永續目標，打造銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。

土地銀行 聯貸案 離岸風電

延伸閱讀

全球最大漂浮式風電平台投運

華銀主辦榮工43億聯貸

太陽光電躉購費率 明年調降…屋頂型裝置容量1至10瓩不變

台北港風電廠女員工遭堆高機撞擊慘死 目睹工人嚇壞：慘不忍睹

相關新聞

數發部：員警聯防通報警示帳戶作業 已有線上系統

針對昨日立法委員指出基層員警抱怨凍結詐騙帳戶時，仍需透過傳真機向銀行通報，延誤銀行凍結詐騙帳戶時機。數位發展部13日澄清...

興達海基可能熄燈 中鋼股價未止血今再下跌20元

近期中鋼投資的興達海基傳出在離岸風電國產化上燒光二個資本額64億元後，農曆年後將吹熄燈號，中鋼目前仍希望興達海基能成功轉...

太陽光電躉購費率 明年調降…屋頂型裝置容量1至10瓩不變

經濟部能源署昨（12）日預告2025年再生能源躉購費率。太陽光電除屋頂型裝置容量「1瓩以上不及10瓩」級距躉購費率維持今...

歐洲降息潮不止 法人看淡歐債與歐股

歐洲央行、瑞士央行、丹麥央行都在12日宣布降息，再度寬鬆貨幣政策，尤其瑞士央行一口氣降2碼（1碼是0.25個百分點）。歐...

業者看好翻天覆地改變 台灣線上影音產業觀察3指標

串流影音市場競爭進入決戰時刻，不僅有各家國際平台搶食大餅，也有像LINE這種網路科技業者跨入影視內容產業的案例。LINE台灣董事長暨執行長陳立人點出2025台灣線上影音市場有三大觀察重點，其中AI新技術更是不容小覷，AI不僅能寫劇本，還能幫演員配音，科技新力量如何顛覆市場格局？

國泰證12月投資觀點：川普2.0來襲 AI 等產業可望迎機遇

美國總統大選塵埃落定，川普成功重返白宮並創下「完全執政」，市場皆關注「川普2.0」效應來襲，包括提高關稅、放寬管制、限制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。