興達海基可能熄燈 中鋼股價未止血今再下跌20元

近期中鋼投資的興達海基傳出在離岸風電國產化上燒光二個資本額64億元後，農曆年後將吹熄燈號，中鋼目前仍希望興達海基能成功轉型。不過母公司中鋼股價狀況也不佳，13日再下探至20.2元，逼近9/11的低點20.1元，陷入20元守衛戰。

興達海基有四大股東，以中鋼為最大股東，持股占比約47%；國發基金約38%，另外中鋼構、中鋼機械則分別持股約7.6%。中鋼表示，目前還在努力想辦法，希望興達海基能成功轉型，不到最後關頭不會放棄。

不過中鋼工會理事長陳春生說，他當面向總統賴清德提建言，興達海基一直虧損，「要趕快止血，收一收不要再玩了」，賴清德也當場同意這個想法。

陳春生表示，身為中鋼工會理事長，不希望中鋼繼續賠錢，但是興達海基還有國發基金股東在內，為了要有完整的主導性，興達海基清算完後，剩餘殘值依股權比例退還給國發會，以後中鋼就可以自行主導，土地再轉型利用及後續發展等。

經濟部產發署表示，在3-3期區塊開發不強制國產化之後，就是視「品質、價格、交貨期」三條件，與國外進口競爭。等於有競爭力的項目，經濟部繼續輔導，仍有可能納入3-3期國產化，可作為加分項；至於沒有競爭力，恐怕就如興達海基，必須轉型退場。

業界人士說，中鋼投入水下基礎是從無到有，而台灣推動離岸風電不過十年，真正開始量產不過4至5年，零組件能量仍薄弱，難以和生態體系完備的歐洲相比。加上風機更迭速度太快，從最開始的4MW已演進到14MW，廠商的學習曲線尚未完整，要對抗國外業者有相當的難度。

中鋼今以20.5元開低，一度下探至20.2元，盤中跌幅逾1%，再次逼近前波低點，今年以來已下跌約25%。