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歐洲降息潮不止 法人看淡歐債與歐股

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
歐洲央行2024年以來4度降息，投資機構對歐股保守看待，也認為歐債不如美債。（路透）
歐洲央行2024年以來4度降息，投資機構對歐股保守看待，也認為歐債不如美債。（路透）

歐洲央行、瑞士央行、丹麥央行都在12日宣布降息，再度寬鬆貨幣政策，尤其瑞士央行一口氣降2碼（1碼是0.25個百分點）。歐洲央行降息1碼，這是今年以來第4度降息，歐洲央行的會後聲明，暗示央行還可能進一步降息。法人表示，歐元區製造業與服務業PMI均惡化，在面臨經濟衰退風險壓力下，促使歐央保持寬鬆貨幣政策。

凱基證券分析，歐洲製造業低迷，加上服務業動能減弱，川普明年上任意味著貿易戰捲土重來，經濟前景黯淡加上地緣政治風險升溫，保守看待歐股，防禦類股仍是歐股中較佳的配置主軸。

凱基指出，歐洲前兩大經濟體德國和法國，股市也當相對保守看待，德國企業獲利下修、政治風險和汽車產業前景不佳，法國則將繼續受到中國內需不振拖累精品類股在中國地區銷售表現。

債市方面，歐洲經濟疲弱，促使央行有大幅度降息，美國債券利率目前仍高於歐洲，美債較歐債更具高息吸引力，且美國經濟表現更佳，凱基證券認為，可把握目前美國短天期投等債以高息鎖利，並首重擁現金流的龍頭企業、BBB級以上高信評投等債最具穩健息收效果，產業類別則以金融、公用事業等產業利差相對較豐沛。

央行 降息

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