鎖定產業趨勢 2025年十大亮點工作、薪資出爐

產業輪動瞬息萬變，維持優勢洞燭機先，才能在職場立於不敗，展望2025年就業市場趨勢，1111人力銀行特地盤整「十大亮點工作」，提供轉職路上的朋友衡量思考。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據各主要經濟預測機構預測，台灣經濟在今年展現了強勁的韌性，2024年經濟成長率，預計將超過4%，2025年也可望站上3%，推估科技業、金融業、餐飲服務業在農曆年節前後，可望大舉徵才，提醒有意轉換跑道的朋友，宜事先布局，詳加瀏覽人力銀行徵才訊息，以掌握每個轉職契機。

AI機器學習工程師（Gen AI）

生成式人工智慧（Gen AI）是21世紀最具變革性的技術之一，應用範圍廣泛，涵蓋文本、影像、音樂等領域，無論是在娛樂、醫療、金融服務等行業，都展現出巨大的潛力，因而AI機器學習工程師需求暢旺。該職務必須具備Python程式設計技能、熟悉機器學習框架，將理論AI模型轉化為實際應用，並與數據科學家和軟體工程師協力合作，共同部署AI解決方案，由於從業門檻不低，多半必須具有碩士學歷，是目前就業市場奇貨可居的人才，剛入行者平均年薪落在70到80萬，工作資歷五年以上者，年薪突破百萬元亦為常見。

半導體先進製程工程師

半導體產業是現代科技的基石，尤其在AI、5G、電動車等領域需求的驅動下，台灣作為全球半導體製造的核心地區，先進製程工程師無疑是炙手可熱的職業。根據台灣半導體產業協會（TSIA）與工研院產科國際所統計，以半導體業上市櫃公司用人費用（扣除勞健保、退休金等）除以公司總人數，當時估計半導體產業平均每員工，年薪約208萬元，隨著人才需求提升，薪資可望再往上調。此外，以台積電（2330）為例，每年提供豐厚的分紅，2024年初，就提撥超過1,000億元作為員工業績獎金，平均每人可領取約149.52萬元。做為科技產業的核心推動力，具備專業技能的工程師，職涯含金量極高。

環境工程師

ESG已經是永續發展顯學，全球企業紛紛設置ESG相關職缺並積極招募人才，「環境工程師」也是其一，在企業和社會中扮演著至關重要的角色。工作範圍包括：設計、評估及改善污水處理系統、廢氣處理設備和廢棄物管理流程；進行污染源分析及環境影響評估，並提供解決方案；監測空氣、水質、土壤污染，並進行相關數據分析；確保公司操作流程符合環保法規，協助企業申請環境許可證以及參與環境可持續發展專案，例如：再生能源或節能減碳計畫等。在薪資部分，初階環境工程師起薪約3萬5,000元起，隨著經驗累積，資深環境工程師月薪可以上看10萬元。目前在1111人力銀行資料庫中，職缺數目前約有4,000多筆，相關工作機會數，呈現逐年遞增態勢，發展具有前景。

雲端架構師

企業對雲端解決方案的依賴，專業的雲端架構師成為確保系統穩定、安全且高效運行的關鍵角色，平均月薪範圍在6萬到7萬5,000元之間，若加上年終或績效獎金，年薪超過百萬元是可預期的，也讓許多非資訊背景的人，希望透過進修方式，能夠搶下熱門職務。而雲端架構師的基本技能包括：具備雲端平台專業知識，熟悉主要雲端服務提供商，如AWS、Azure或Google Cloud Platform，並能根據業務需求設計適當的雲端解決方案。再者，能夠設計高可用性、可擴展且安全的系統架構，確保系統的穩定性和可靠性，還要能夠與客戶、開發團隊和其他相關部門有效溝通，確保需求的準確理解和實行。此外，要成為一名雲端架構師，也需要具備表達能力、系統分析能力、問題解決能力、學習能力，才能在高競爭強度下生存。

資安分析師

資安分析師，負責保護企業資訊系統與數據安全，包括威脅預防、漏洞修復、安全架構設計及異常行為監控，需要快速應對安全事件，進行調查並確保系統穩定，並定期進行風險評估與系統測試，制定長期安全策略。其中，資安分析師近年來備受重視，工作內容專注於數據分析與風險預測，設計網路安全系統，管理防火牆與病毒防護，並分析網路數據流量以抵禦駭客攻擊，是企業網路防護的重要推手。薪資方面，新進人員月薪約4萬5,000到5萬之間，資深的資安分析師薪資則落在8萬到10萬元，且隨著市場需求增加，資安專業能力已成為數位化時代的最大亮點。

數位廣告投手

隨著全球數位化浪潮加速，社群平台Meta、Google、TikTok導向商業用途及跨境電商的活躍，「數位廣告投手」成為市場營銷的重要角色。他們專注於分析數據、精準投放廣告、優化投放策略，以提高品牌曝光與精準拿捏ROI（投資報酬率）。數位廣告投手的薪資因經驗而異，初級投手的月薪約在3萬5,000至5萬元，具三至五年經驗的中階投手薪資上看十萬元，而能精通多平台、跨境投放的高階專才，年薪甚至能突破百萬元，加上行業獎金及績效分紅，這個職業在收入上的成長空間相當可觀。隨著AI技術的廣泛應用，未來投手若能掌握智能工具操作並精通整合式行銷策略，更能為自己增加競爭力，躍身為企業不可或缺的人才資產。

碳盤查管理師

有鑑於全球淨零排放（Net zero）浪潮，台灣將在2025年起，向碳排大戶收取碳費來降低碳排放，產品外銷得留意碳排放量，維持出口競爭力，做好碳排放可以省碳費，企業對碳排管理人才需求看俏，掌握組織內外碳排放現況是當務之急，與減碳相關的工作薪資水漲船高。碳盤查管理師，主責蒐集分析國際淨零和ESG議題發展趨勢、執行溫室氣體盤查和產品碳足跡盤查輔導，以及配合執行政府減碳計畫。待遇方面，剛入行者月薪平均落在4萬至5萬，考取環境管理ISO稽核類證照，累積實戰經驗與年資，年薪將可達百萬元水準。

軟裝設計師／統包工程師傅

隨著政府推動「新青安政策」帶來買房熱潮，居家設計相關行業需求大增，房市買氣爆衝，居高不下的房價，限縮了部分購屋族的裝潢預算，相較於收費偏高的室內設計，具有美感的軟裝設計師和提供一站式服務的統包工程師傅，成為更多人的平價選擇，能在有限的預算內協助客戶打造出理想的居家風格。軟裝設計師及統包工程師傅月薪約為3萬至7萬，視經驗和能力而定，若以接案為主，年收入突破百萬元者亦不在少數，隨著房市熱度持續，不論是老屋翻新還是新屋裝潢，居家美學需求一直都在，未來將是深受關注的潛力行業。

健康管理師

台灣即將邁入超高齡社會，國人對於預防醫學觀念愈來愈重視，凸顯健康管理師的重要性。預防疾病的產生，就是健康管理師最重要的任務，透過飲食、運動習慣的宣導來提升健康意識，雖然擔任健康管理師並沒有硬性規定需要考取證照，也沒有相關國家考試，不過取得市面上相關協會機構的認證資格，可以讓專業能力得到實證認可，未來職涯會更寬廣，目前包括醫療院所、養老機構、企業廠房、生技公司、運動產業等，都很需要健康管理師進駐。平均月薪落在4萬到6萬5,000元，就業市場需求持續升溫中。

身心靈療癒工作者

身心靈療癒工作者，致力於促進個人身心健康與靈性成長，提供冥想指導、能量療癒、情緒管理、瑜珈及靈氣療法等服務。透過個別諮詢或團體課程，幫助客戶釋放壓力、提升專注力，追求內心平靜與整體健康。隨著國人心理健康意識提升，身心靈療癒市場明顯成長，療癒師不僅提供實體面對面的服務，更善用線上課程與視訊諮詢，結合線下工作坊與數位平台，建立個人品牌並擴大影響力。收入因經驗與技能而異，入行新手收入雖不固定，但資深者月收入突破十萬元並非難事，尤其具備多種專長技能者最占優勢，收入可望穩定成長，心理健康普遍受到全民重視，療癒體驗商機後勢看漲。