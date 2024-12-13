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數發部：員警聯防通報警示帳戶作業 已有線上系統

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
數位發展部表示確保「警示帳戶聯防通報子系統」」穩定後，將全面以線上通報取代舊有傳真。圖／聯合報系資料照
數位發展部表示確保「警示帳戶聯防通報子系統」」穩定後，將全面以線上通報取代舊有傳真。圖／聯合報系資料照

針對昨日立法委員指出基層員警抱怨凍結詐騙帳戶時，仍需透過傳真機向銀行通報，延誤銀行凍結詐騙帳戶時機。數位發展部13日澄清，今年4月已邀集內政部警政署刑事警察局討論，確認該局「警示帳戶聯防通報子系統」設計邏輯、測試及上線流程合理，員警於165系統登錄案件後，即可透過線上通報予金融機構。

數發部指出，今年3月下旬接獲立法委員書面質詢，要求數發部「1個月內介入『警示帳戶聯防通報系統』建置，並與警政署協調，務求介面使用人性化，減輕基層員警繁瑣作業流程」。4月上旬數發部即邀請刑事局共商對策。

刑事局表示「警示帳戶聯防通報子系統」已與各大金融機構完成連線，規劃5月上線運作，基層員警透過165系統完成案件登錄後，利用簡便的操作即可將警示帳戶訊息即時傳達給金融機構。雙方充分討論後，均認為「警示帳戶聯防通報子系統」系統設計邏輯、測試及上線流程合理。

數發部說明，「警示帳戶聯防通報子系統」自今年7月上線迄今，暫時採取傳真與線上同時運作方式，待確保系統穩定後，將全面以線上通報取代舊有傳真，有效降低基層員警的負擔，部分員警誤解今後仍須同時進行人工傳真與線上通報的情形，數發部請刑事局持續加強內部宣導及教育訓練。

數發部表示，可持續提供資訊技術，協助刑事局維持「警示帳戶聯防通報子系統」穩定運作，以提升基層同仁的行政效率，共同協力打擊詐騙不法行為，期許刑事局加速完成「警示帳戶聯防通報子系統」雙軌運作驗測，提升基層員警作業便利性。

數發部 詐騙

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