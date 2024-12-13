柏瑞投信：以全球股債搭配資產配置 駕馭多變市場環境

美國總統當選人川普即將走馬上任，全球將進入「川普2.0」新時代。柏瑞投信表示，展望2025年，當前強勁的資本支出週期得以延續，美國經濟將傲視群雄，不過川普新政可能衝擊非美市場、擴大成長的差距。預期市場仍會以美國為中心，但景氣循環內的調整期間可能很漫長，至於新興市場和歐元區將面臨諸多挑戰，建議彈性配置全球股票和債券來因應多變的市場環境和強化投組風險管理。

柏瑞投信指出，美國受惠於生產力與勞動力的成長，促進低通膨的經濟增長，而貨幣政策將接續成為推動經濟的要角。中國大陸也試圖運用多管齊下的激勵措施來阻止經濟衰退，這將支撐非美地區的增長。由於美國經濟展現長期韌性，加上高生產力持續改善，消除通膨風險並加速經濟成長及企業獲利，因此關於硬著陸與軟著陸的討論現在可以告一段落，且預期美元仍將有走強空間。

全球股市前景轉趨明朗 美股相對看好

針對「川普2.0」可能對股市帶來之影響，柏瑞投資全球多元資產投資組合經理 Benjamin Tsui表示，川普的減稅政策將進一步推升企業獲利，使得市場再度看好美股。不過從評價面來看，大型股確實偏貴，相較之下，中型股評價面較具吸引力，且降息後令中型企業的融資成本下降，亦具有更高的獲利成長預期。此外，在貨幣寬鬆和金融監管可望鬆綁下，對於金融股獲利將有正面助益。

其他看好的股票市場，包括印度、台灣和英國股市，主要是這些地區持續提高生產力、進行核心投資，將帶動經濟進入結構性成長的領域。至於在全球固定收益市場的影響上，美國市場可能會出現過熱，非美市場則將面臨貿易政策的挑戰，使得非美市場的債券出現賣壓，但如果因此引發拋售，反而是為這些地區的債券創造買入的機會，例如相對看好亞洲的非投資級債仍位於投資甜蜜點。

固定收益資產在降息周期下 仍有投資契機

柏瑞ESG量化債券策略投資顧問、柏瑞投資固定收益量化策略團隊主管Haibo Chen表示，由於固定收益資產與其他資產類別的相關度低，面對市場變化可能加劇的環境下，可透過全方位布局於各類固定收益資產來降低投組波動度。此外，透過柏瑞分別採用殖利率曲線模型、信用利差模型相結合的獨家量化模型，可尋求達成對於最合適多元風險因子之曝險、以及較佳預期風險調整後之報酬機會。

柏瑞投資固定收益量化策略團隊主管Haibo Chen進一步指出，全球投資級債受惠於較佳的企業體質、較長的存續期間，在聯準會降息循環的環境下，平均擁有較佳的表現空間，且高品質債券亦較能抵禦市場波動。此外，當前ESG投資級企業債殖利率仍位於近年來相對高點，且長期違約率較低，國際資金仍有望持續流入，未來價格仍有回升潛力。

LCR選股不從眾 創造長期表現的不二法門

另方面，柏瑞投資全球產業研究主管、柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，由於全球經濟成長差異化加大，隨著美股頻創新高，市場波動性也跟著創下歷史新高，如果投資人嘗試預測市場變化，出錯機率極高。如果採用獨特的生命週期分類研究(LCR)選股，不僅能辨識出遭到錯誤定價的好股票，還可建構出在任何總經環境下都能不受影響的投組。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出，柏瑞與眾不同的選股策略，跟傳統依照產業來分類的方式不同，可以發掘出企業在商業模式轉折點的投資機會，再經由風險評估(ERA)機制聚焦於優質企業，一方面可避免意料之外的負面衝擊，進一步建構出可長期投資、具有更分散化的股票投資組合，並降低投組周轉率。

柏瑞環球重點股票基金根據企業的成長階段以及對經濟週期的整體敏感度來進行分類，分為優異成長型、穩定高成長型、週期高成長型、成熟週期型、成熟穩定型和成熟轉機型，再依據每個類別各自獨有的估值評斷方法和預期回報來比較同類型公司，最後再精選出具潛力的好股票，建構多元化的全球股市投資組合，得以繳出亮眼的表現。