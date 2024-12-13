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經發會聚焦「均衡台灣」 分6大區治理

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

行政院經濟發展委員會第三次會昨天登場，鎖定「均衡台灣」，行政院長卓榮泰指出，為縮小城鄉與貧富差距，現已規畫「六大區域產業與生活圈」，例如北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」，並規劃在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過一四○項重要建設。

卓榮泰會中致詞指出，前兩次經發會已針對「創新經濟」與「包容成長」議題做出七項決議，今日會議以「均衡台灣」為主軸，討論「六大區域產業及生活圈」及「均衡臺灣重大建設」兩大議題，政府也累積近一年時間走訪全國各縣市，盤點超過一四○項重要基礎建設。

針對「六大區域產業及生活圈」，將台灣分為北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、花東、離島等6大區域。卓榮泰指出，六大區域產業與生活圈除了將促進台灣均衡發展，他也請各主管部會後續積極推動相關計畫，其中有關北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」部分，則請經濟部儘速規劃擬訂推動方案陳報。

針對「均衡台灣重大建設」報告，卓榮泰指出，本案將在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過一四○項項重要建設，發展六大區域產業及生活圈的關鍵基礎建設。

卓榮泰 經濟發展 黃金

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