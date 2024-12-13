台積設廠效應 赴美工作新高

主計總處昨發布去年國人赴海外工作人數，隨著疫情影響跨國流動因素逐漸消失，國人赴海外工作六十二點一萬人，較前一年大增十四點八萬人、增幅百分之卅一點一，是近四年最高，但未回到疫情前高峰七十三點九萬人。

其中以赴中國大陸廿一點七萬人最多，但占比續降至百分之卅五的新低，較一○○年的占比百分之六十二點二高峰大幅滑落。

相形之下，去年前往美國工作者創統計以來最高，達十二點八萬人，比疫情前的九萬至十萬人多。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，過去美國工作簽證不容易取得，但近年隨著台積電等廠商赴美設廠，工程師、高階幹部陸續赴美，帶動去年赴美工作人數創高。

此外，去年赴日韓工作人數增加二點八萬人，達六點八萬人，年增近七成，則是成長最快。譚文玲說，除了與台積電赴日本熊本設廠有關外，多少和國人喜愛日韓文化也有關係。

出國工作 仍不如疫情前

主計總處調查顯示，從九十八年統計國人赴海外工作人數以來，由六十六點二萬人到一○八年達到七十三點九萬人高峰，一○九年因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數驟降，一一○年降至卅一點九萬人低點；後隨疫情影響弱化，一一一年及一一二年人數持續增加，但仍未回復疫情前水準，一一一年增加十五點四萬人到四十七點三萬人，一一二年再增十四點八萬人到六十二點一萬人。

去年國人赴海外工作國家，以赴中國大陸（含港澳）廿一點七萬人、占百分之卅五最多，其次是美國十二點八萬人、占百分之廿點六，東南亞九點二萬人、占百分之十四點八，日韓六點八萬人、占百分之十一，合計占八成一。

主計總處表示，從絕對值來看，赴中國大陸人數仍是增加最多，但受生產成本上升及台商回流轉單效應影響，赴陸工作人數占比逐年下降，前往東南亞及美國工作的占比明顯上升，東南亞從百分之十一上升到百分之十七點二，去年回降到百分之十四點八；赴美工作人數占比則從一○二年百分之十一點二升至去年百分之廿點六；赴日、韓、紐、澳等其他國家的占比去年也增至近三成。

觀察年齡層變化，去年赴海外工作的國人，卅至四十九歲有卅一點六萬人、占百分之五十點九最多，其次是五十歲以上占百分之卅一點八，十五至廿九歲占百分之十七點四。

一一一年隨疫情趨緩，國人赴海外工作人數開始增加，去年十五至廿九歲及卅至四十九歲者以赴日韓增加較多；五十歲以上者則以赴大陸（含港澳）增加較多。