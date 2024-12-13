經發會推六大旗艦計畫
行政院長卓榮泰昨（12）日召開第三次經濟發展委員會，聚焦「均衡台灣」，國發會擇定六大區域旗艦計畫，透過產業發展完善周邊生活機能與便利性，達到縮小城鄉與貧富差距的目標。
六大區域旗艦計畫分別為桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、北北基宜「首都圈黃金廊帶」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」。
其中，首都圈黃金廊帶、精密智慧新核心兩大計畫，卓榮泰在會中裁示，請經濟部盡速規劃擬訂推動方案陳報；其他區域產業發展則都已報院核定、或執行中。
卓榮泰指出，政府走訪全國各縣市，盤點超過140項重要基礎建設，期盼打造台灣成為一個更全面開發，並兼顧均衡發展的國家。
卓榮泰表示，「六大區域產業及生活圈」除將促進台灣均衡發展，讓國人共享經濟成果外，也將創造更優質環境，有利五大信賴產業於台灣各地深化。
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