太陽光電躉購費率 明年調降…屋頂型裝置容量1至10瓩不變

經濟部能源署昨（12）日預告2025年再生能源躉購費率。太陽光電除屋頂型裝置容量「1瓩以上不及10瓩」級距躉購費率維持今年下半年費率外，其餘級距降幅2%至5%，以地面型躉購費率降幅最大。

此外，小水力發電新增「1瓩以上不及100瓩」級距，每度4.9548元；至於風電、生質能、廢棄物、地熱、海洋能躉購費率皆維持不變。經濟部能源署表示，全案12月18日將召開躉購費率聽證會，預訂年底拍板、明年適用。

2025年太陽光電躉購費率草案

太陽光電方面，經濟部表示，躉購費率維持區分上、下半年二期，屋頂型1瓩以上不及10瓩，維持2024年下半年費率水準，其餘分類級距之費率予以調降；整體上半年費率介於每度3.5337元至5.7055元。能源署表示，躉購平均價格約在4元至4.5元間。

據經濟部預告，屋頂型光電費率為每度3.6236元至5.7055元；地面型光電費率為每度3.5337元至3.5037元；水面型光電為3.9279元至3.8948元。其中，以地面型光電躉購費率調降5.1%最多。

能源署副署長李君禮表示，隨著技術進步、光電發電效率提升，單位建置成本下降，太陽光電躉購費率往下走，是全球趨勢。經濟部了解廠商期待，但躉購費率是根據安裝成本、運維成本及使用年限公式計算，歷年都是如此。

能源署表示，過去太陽光電都是由台電躉購，現在降至七成，換言之有三成光電是購售電合約（CPPA）賣給民間企業，目前太陽光電價市價約在5元以上，按照這樣趨勢，業者將愈來愈不會受到躉購費率影響。

能源署官員表示，為鼓勵家戶屋頂太陽能光電，「1瓩以上不及10瓩」的躉購費率維持5.7055元不變；「10瓩以上不及20瓩」原本依公式應調降6%，最後僅調降2.1%，調幅低於其他光電級距。

小水力方面，李君禮表示，小水力原本有三個級距，考量到小水力樣態多元性，規模愈小、開發成本愈大，為使業者更有誘因及更符合成本，2025年起新增一個級距「1瓩以上不及100瓩」，躉購費率預定為每度4.9548元。其餘級距費率維持不變。

風力發電方面躉購費率均未調整，分為維持陸域風電每度2.0949元至7.411元，離岸風電每度3.4026元至5.1438元。目前離岸風電適用躉購費率案場已非常少。

地熱能躉購費率也是維持每度3.5685元至7.3213元，費率與去年一致。