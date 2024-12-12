法人：川普2.0對全球經濟的衝擊有限 2025年將股債雙多

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏12日指出，2025年雖然有川普2.0、美國聯準會（Fed）降息等不確定因素，但對於全球經濟的負面影響估計有限，全球景氣仍可望軟著陸，股債都有投資機會。

王誠宏12日在經濟日報主辦的「新規則 • 新變化：川普 2.0 的全球投資攻略」投資展望論壇中指出，雖然川普政策變數多，但川普2.0對於全球經濟的負面影響估計有限。全球景氣可望在2025年上半年完成軟著陸，下半年全球主要市場景氣將紛紛進入復甦或擴張。在地緣政治方面，俄烏與中東可能進入新談判，停戰機會高。

如果要評估川普2.0，王誠宏指出，除了之前有川普1.0經驗可供參考之外，再從川普這次已公布的財經班底來看，主要是全面推動美國優先，內容是刺激經濟成長，並且輔以價格優勢，同時吸引海外資金/投資回歸，阻止海外布局則來自於關稅戰與減稅組合拳。

王誠宏認為，川普2.0減稅可望一次到位推出，關稅則分階段分對象。全球經濟不平衡，引發反全球化，美元強勢，但美國有財政及貿易雙赤字，川普很難放過雙盈餘國家，如中國大陸、德國、日本、原油輸出國等。

川普的政策是美國優先，王誠宏分析美國經濟前景指出，美國製造業及服務業採購經理人指數（PMI）顯示，美國經濟仍受壓抑超過兩年，因此降息很有必要。市場預期Fed保持漸進降息，每次開會預期降息1碼（即0.25個百分點）至2025年中，也可能是一季降一次，一直到2025年底。

就明年投資策略來看，王誠宏認為，2025年為股債雙多格局，建議股票占52%，債券占48%，最好採取多元與靈活配置。成熟國家優於新興市場，陸股可以謹慎參與；產業仍以科技股為核心，上半年可適度參與非科技或中小類股的投資機會；降息過程有利投資等級債及公債。