卓揆：各部會爭取財劃法合理性 維護中央政策推動實力

行政院長卓榮泰12日召開第三次「行政院經濟發展委員會」，此次以均衡台灣為主題，根據國發會已擇定六大區域旗艦計畫，請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點；此外，卓榮泰也請各部會首長積極爭取立法院支持2025年度中央政府總預算的審查，以及爭取「財政收支劃分法」制度的合理性，以維護中央政府推動各項政策的國家實力。

卓榮泰指出，前兩次經發會已分別針對「創新經濟」與「包容成長」議題做出7項重要決議，目前各部會均已依決議事項依序展開各項工作。12日會議則以「均衡臺灣」為主軸，將針對「六大區域產業及生活圈」及「均衡臺灣重大建設」兩大議題進行討論，每個區域都有其獨特的產業、文化及生活特色，政府也累積近1年時間走訪全國各縣市，盤點超過140項重要基礎建設，期盼打造臺灣成為一個更全面開發，並兼顧均衡發展的國家。

卓榮泰表示，「六大區域產業及生活圈」除了將促進臺灣均衡發展，讓國人共享經濟成果外，也將創造更優質環境，有利五大信賴產業於臺灣各地深化、深根，站穩全球供應鏈的關鍵角色。

會中卓榮泰也請各主管部會後續積極推動相關計畫，其中有關北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」部分，則請經濟部盡速規劃擬訂推動方案陳報，其他區域產業發展則按已核定的方案或計畫持續推動執行。

另外對於「均衡臺灣重大建設」，卓榮泰說，未來將在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過140項重要建設，發展六大區域產業及生活圈的關鍵基礎建設。目前已有100餘項刻正執行中，請各主管機關務必落實執行；至於目前尚在規劃中的項目，也請在最短時間內完成規劃，盡速開始推動。

卓榮泰強調，為發展六大區域產業及生活圈，國發會已擇定六大區域旗艦計畫，一方面配合各區域發展方向，賦予產業競爭力；另一方面也納入生活面攸關民生的公共基礎建設，將有助於區域產業及生活圈的平衡發展，請國發會依規劃強化管考，依各區域發展需要持續滾動調整旗艦計畫，並請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點，回應民眾期待。

此外，卓榮泰也請相關部會首長積極爭取立法院支持2025年度中央政府總預算的審查，以及爭取「財政收支劃分法」制度的合理性，以維護中央政府推動各項政策的國家實力。

最後，卓榮泰說，賴總統所提之重要國家施政理念，已具體落實在「行政院經濟發展委員會」與總統府「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」。因此，他會特別要求經發會3次會議9項決議的執行效率，請副院長鄭麗君與秘書長龔明鑫規劃後續相關會議如何展開，也請國發會確實掌握每一項決議事項的執行期程，並檢討未達預期目標之事項。政府將在明年擇適當時間再次召開經發會顧問會議，針對上述九項決議做更深入的討論。