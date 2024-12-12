台積電美國設廠效應 2023年赴美工作者12.8萬人創新高

主計總處12日公布「2023年國人赴海外工作人數統計結果」，隨疫情影響持續弱化，赴海外工作人數持續攀升至62.1萬人，較前一年大增14.8萬人、31.1%，創近四年新高，但仍未回復到疫情前高峰73.9萬人。

其中，2023年赴美國工作者12.8萬人，則創有統計以來最高，研判因近年台積電（2330）及相關供應鏈等廠商擴大赴美投資，使得派赴美國工作者顯著增加。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，過去美國工作簽證一向不容易取得，但近年隨著台積電等廠商赴美設廠，工程師、高階幹部陸續赴美，使得2023年赴美國工作者人數創該統計以來最高，比疫情前的9~10萬人更多。

相對的，2023年赴大陸（含港澳）工作人數回升至21.7萬人，仍居各國之冠，但僅疫情前40萬人的一半，且占比持續降到35%歷年最低，較2011年占比62.2%高峰大幅滑落。譚文玲說，美中貿易戰、供應鏈重組，大陸景氣趨緩等，都是國人赴大陸就業人數不若以往的原因。

此外，2023年赴日韓工作人數增加2.8萬人，達6.8萬人，年增68.5%，則是成長最快。譚文玲表示，除與台積電赴日本熊本設廠有關外，多少和國人喜愛日韓文化也有關係。

譚文玲指出，觀察歷年國人赴各國（地區）工作人數占比變化，受生產成本逐年上升及台商回流轉單效應影響，赴大陸（含港澳）者自2011年高峰62.2%降至2023年35%；赴美國者則自2013年之11.2%升至2023年之20.6%；赴其他國家（日、韓、紐、澳等）者占比亦由2012年12.3%增至2023年29.6%。

譚文玲還提到，美國總統川普即將上任，關稅政策將牽動廠商布局，自然也會影響國人赴海外工作情形。不過，預估國人赴海外工作人數將持續回升，只是何時才會回復到疫情前約70萬人的水準，需持續觀察，因為不確定因素仍多。

主計總處調查顯示，2009年統計國人赴海外工作人數以來，由66.2萬人一路到2019年達到73.9萬人最高峰，但2020年因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數驟降，2021年降至31.9萬人低點；後隨疫情影響弱化，2022年及2023年人數持續增加，惟仍未回復疫情前水準，2022年增加15.4萬人到47.3萬人，2023年再增14.8萬人到62.1萬人，但仍未回復疫情前水準。

2023年赴海外工作者中，男性32.5萬、52.3%，女性29.6萬、47.7%；按年齡層觀察，30~49歲者31.6萬、50.9%，50歲以上者19.7萬、31.8%；按教育程度別觀察，大專及以上者49.2萬，占近八成。