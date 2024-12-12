快訊

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

板橋晚間近3500戶突停電！民眾受困電梯、交通號誌也停擺 台電調查中

小水力遍地開花！經濟部預告明年「微水力」躉購價每度4.9548元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
小水力發電明年起新增「1瓩以上不及100瓩」級距，每度躉購費率為4.9548元。示意圖／聯合報系資料照片
小水力發電明年起新增「1瓩以上不及100瓩」級距，每度躉購費率為4.9548元。示意圖／聯合報系資料照片

經濟部能源署12日預告2025年度再生能源躉購費率。小水力發電明年起新增「1瓩以上不及100瓩」級距，每度躉購費率為4.9548元。

至於風電、生質能、廢棄物、小水力、地熱、海洋能躉購費率皆維持不變。

能源署副署長李君禮表示，小水力現有三個級距，考量到小水力樣態多元性，規模愈小、開發成本愈大，為了要讓業者更有誘因及更符合成本，因此2025年起新增一個級距「1瓩以上不及100瓩」，躉購費率預定為每度4.9548元。其餘級費率維持不變。

風力發電方面躉購費率均未調整，分為維持陸域風電每度2.0949元至7.4110元，離岸風電每度3.4026元至5.1438元。目前離岸風電適用躉購費率案場已經非常少。

生質能及廢棄物發電方面，每度躉購費率並未調整，但是農業廢棄物從「廢棄物」項目改為「生質能」項目；地熱能躉購費率也是維持每度3.5685元至7.3213元，費率與去年一致。

海洋能躉購費率預計為每度7.3200元，屬於再生能源中較高躉購費率，預計明年也會有台灣首座海洋能電廠。

廢棄物 離岸風電

延伸閱讀

不再減核…日本擬修訂新能源計畫 最大限度利用再生能源、核能

台南33處魚塭、光電場濫倒廢土 歸仁分局所長涉走漏消息遭搜索偵辦

雲林縣率先發難奏效 經部大修「電業登記規則」中央訂低標

獲台積電青睞 恆水創電：小水力遍地開花有兩關鍵

相關新聞

112年赴海外工作人數62.1萬人 赴陸工作占比創新低

主計總處今天發布112年國人赴海外工作人數，隨著疫情影響跨國流動因素逐漸消失，去年國人赴海外工作62.1萬人，較前一年大...

預告明年再生能源躉購費率 屋頂型光電降幅2％至5％

能源署12日預告114再生能源躉購費率草案，太陽光電除小型屋頂的躉購費率持平外，其餘級距維持穩定降幅，並在小水力發電新增...

兆元投資國家方案啟動 永續債最高6100億利率約1.26%

為引導資金投入國家建設，行政院會今拍板「兆元投資國家發展方案」，粗估2025年至2028年將創造全國民參金額6829億元...

企業看2025景氣較樂觀 看好AI、綠能、長照 憂心通膨

2025年即將到來，明年景氣比今年好嗎？104人力銀行網路調查超過千位企業用人主管與人資，48.2%認為「明年和今年差不...

惠譽：明年台灣經濟成長放緩至2.6% 兩岸關係仍維持現狀

國際信評機構惠譽針對2025大中華區展望指出，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響，除美國加徵關稅的直接影響，美...

綠色和平再爆12遠洋漁船剝削移工 籲納勞基法

綠色和平東南亞分部今發布最新調查報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。