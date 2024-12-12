小水力遍地開花！經濟部預告明年「微水力」躉購價每度4.9548元

經濟部能源署12日預告2025年度再生能源躉購費率。小水力發電明年起新增「1瓩以上不及100瓩」級距，每度躉購費率為4.9548元。

至於風電、生質能、廢棄物、小水力、地熱、海洋能躉購費率皆維持不變。

能源署副署長李君禮表示，小水力現有三個級距，考量到小水力樣態多元性，規模愈小、開發成本愈大，為了要讓業者更有誘因及更符合成本，因此2025年起新增一個級距「1瓩以上不及100瓩」，躉購費率預定為每度4.9548元。其餘級費率維持不變。

風力發電方面躉購費率均未調整，分為維持陸域風電每度2.0949元至7.4110元，離岸風電每度3.4026元至5.1438元。目前離岸風電適用躉購費率案場已經非常少。

生質能及廢棄物發電方面，每度躉購費率並未調整，但是農業廢棄物從「廢棄物」項目改為「生質能」項目；地熱能躉購費率也是維持每度3.5685元至7.3213元，費率與去年一致。

海洋能躉購費率預計為每度7.3200元，屬於再生能源中較高躉購費率，預計明年也會有台灣首座海洋能電廠。