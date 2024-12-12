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2025年再生能源能躉購費率預告 「這項」太陽光電費率降幅最大

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部12日預告2025年度再生能源能源躉購費率。太陽光電屋頂型裝置容量「1瓩以上不及10瓩」級距躉購費率維持不變外，其餘級距降幅2%至5%，以地面型躉購費率降幅最大。

經濟部能源署表示，全案12月18日將召開躉購費率聽證會，預訂年底拍板、明年適用。

外界關注太陽光電躉購費率，經濟部表示，躉購費率維持區分上下半年二期，屋頂型1瓩以上不及10瓩，維持2024年下半年費率水準，其餘分類級距之費率予以調降；整體第一期（上半年)費率介於3.5337元/度至5.7055元/度。能源署表示，躉購的平均價格約在4元至4.5元之間。

據經濟部預告，屋頂型光電費率為每度3.6236元至5.7055元；地面型光電費率為每度3.5337元至3.5037元；水面型光電為3.9279元至3.8948元。其中，以地面型光電躉購費率調降5.1%最多。

能源署副署長李君禮表示，隨著技術進步、光電發電效率提升，單位建置成本下降，太陽光電躉購費率往下走，是全球趨勢。經濟部了解廠商期待，但躉購費率係根據安裝成本、運維成本及使用年限的公式計算，歷年都是如此。

能源署表示，過去太陽光電都是由台電躉購，現在降至七成，換言之有三成光電是購售電合約（CPPA）賣給民間企業，目前太陽光電價市價約在5元以上，按照這樣趨勢，業者將愈來愈不會受到躉購費率影響。

能源署官員表示，為鼓勵家戶屋頂太陽能光電，因此，「1瓩以上不及10瓩」的躉購費率維持5.7055元不變；「10瓩以上不及20瓩」原本依公式應調降6%，最後僅調降2.1%，調幅低於其他光電級距。

太陽光電 經濟部

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