預告明年再生能源躉購費率 屋頂型光電降幅2％至5％

能源署12日預告114再生能源躉購費率草案，太陽光電除小型屋頂的躉購費率持平外，其餘級距維持穩定降幅，並在小水力發電新增1-100瓩費率級距，以反映不同規模的發電成本差異。經濟部將於18日召開114年度再生能源躉購費率及計算公式聽證會，聽取再生能源業者對於114年度躉購費率意見，並加速完成公告程序。

經濟部能源署表示，依據公式計算，太陽光電躉購費率降應為6％，但各級距預告降幅最多只有5.1％。太陽光電躉購費率維持區分上半年及下半年二期，以114年第一期與113年第二期費率相比，太陽光電屋頂型1瓩以上不及10瓩，上限費率維持每度5.7055元。

太陽光電屋頂型10瓩以上不及20瓩，費率每度5.4561元，降幅2.15％；20瓩以上不及50瓩費率為4.2906元，降幅1.8％；50瓩以上不及100瓩費率為4.0853元，降幅為2.38％；100瓩以上不及500瓩費率為3.7547元，降幅為4.13％；500瓩以上費率為3.6616元，減幅為4.92％。地面型光電費率每度3.5337元，降幅為5.1％；水面式光電費率3.9279元，降幅為4.67％。

小水力發電新增1-100瓩費率級距，躉購費率每度4.9548元，其餘級距躉購費率維持113年度水準，100瓩以上不及500瓩為4.8936元；500瓩以上不及2000瓩為4.2285元；2000瓩以上隆及20000瓩，躉購費率為2.8599元。

風力發電躉售費率維持113年水準，其中，不及30瓩陸域風電每度為7.411元；30瓩以上陸域風電為2.1286元；離岸風電躉購費率每度為4.5085元。

生質能發電也是維持113年度費率水準，其中沼氣發電躉購費率每度7.0192元，能源署表示，此次修正同時整合原農業廢棄物與農林植物的躉購分類為「固態生質燃料及國內農業剩餘資源」，躉購費率每度5.1407元，其餘分類費率每度為2.8066元。廢棄物發電、地熱發電、海洋能發電的躉購費率均維持113年水準。