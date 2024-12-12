112年赴海外工作人數62.1萬人 赴陸工作占比創新低

主計總處今天發布112年國人赴海外工作人數，隨著疫情影響跨國流動因素逐漸消失，去年國人赴海外工作62.1萬人，較前一年大增14.8萬人、31.1%，是近四年最高， 但仍未回到疫情前高峰73.9萬人，其中仍以中國大陸21.7萬人最多，但占比持續降到35%歷年最低，較100年占比62.2%高峰大幅滑落。

另一方面，112年赴美國工作者創有統計以來最高，達12.8萬人，比疫情前的9～10萬人更多，國勢普查處副處長譚文玲表示，赴美就業成長的原因是近年台積電等廠商對美投資擴大，派赴海外工作者增加。

主計總處調查顯示，98年統計國人赴海外工作人數以來，由66.2萬人一路到108年達到73.9萬人最高峰，但109年因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數驟降，110年降至31.9萬人低點；後隨疫情影響弱化，111年及112年人數持續增加，惟仍未回復疫情前水準，111年增加15.4萬人到47.3萬人，112年再增14.8萬人到62.1萬人，但仍未回復疫情前水準。

112年國人赴海外工作國家，以赴中國大陸（含港澳）21.7萬人、占35.0%最多，其次是美國12.8萬人、占20.6%，東南亞9.2萬人、占14.8%，日韓6.8萬人、占11.0%，合占8成1。

與111年相較，赴各國工作人數都增加，其中以中國大陸（含港澳）者年增4萬人、22.5%最多，但若是年增率，則以赴日韓者增加2.8萬人、68.5%成長最多，赴美國者及東南亞者分別增加2.5萬人、2.1萬人，分別增加23.6%及29.0%，赴其他國家者增加3.5萬人、42.6%。

主計總處表示，從絕對值來看，赴中國大陸人數仍是增加最多，但受生產成本逐年上升及臺商回流轉單效應影響，因此赴大陸工作人數占比逐年下降，赴東南亞及美國工作占比則明顯上升，東南亞從11%逐年上升到17.2%，去年回降到14.8%，赴美工作人數占比則從102年11.2%升至去年20.6%；赴其他國家（日、韓、紐、澳等）者占比由101年12.3%增至去年近三成。

觀察年齡層變化，112年赴海外工作62.1萬人，30-49歲31.6萬人占50.9%最多，其次是50歲以上19.7萬人，占31.8%，15-29歲10.8萬人，占17.4%。

主計總處表示，疫情前98至108年期間，各年齡層結構比變動，15~29歲年輕族群赴東南亞者於102年達高點後大致呈減少，赴中國大陸（含港澳）者變動不大；30~49歲者除赴中國大陸（含港澳）情形趨減外，其餘國家（地區）多呈增加；50歲以上者則以赴中國大陸（含港澳）情形增加較多。

109年疫情爆發後，各年齡層赴海外工作人數都呈現減少，111年隨疫情趨緩則都開始增加，112年15~29歲者及 30~49 歲者以赴日韓者增加較多；50歲以上者則以赴中國大陸（含港澳）者增加較多。

112年赴各國工作之大專及以上程度者占比，美國為88.4%，日韓86.3%，中國大陸（含港澳）及東南亞亦分占 72.6%及68.0%。