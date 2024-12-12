快訊

性價比高！台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

卓揆：核定17.7億元推「淨零建築轉型發展推動計畫」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰12日出席「第36屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮時表示，淨零建築是公私部門未來幾年的重點工作，行政院已核定17.7億元的「淨零建築轉型發展推動計畫」，希望讓節能、儲能、創能及智慧能源的管理應用更完備，獲得更多節能減碳的具體成效。

卓榮泰指出，他每次前來南港展覽館參加各種展覽活動，都能感受到臺灣經濟力的活躍，以及臺灣與世界的連結，而每一項展品也讓民眾生活品質確實獲得改善。更難能可貴的是，每場展覽的主辦單位都非常用心關注世界潮流的脈動，並響應國家政策，肩負地球永續發展的重大使命。

卓榮泰進一步表示，「第36屆台北國際建築建材暨產品展」規模相當盛大，今年共有超過2,400個攤位、500多家國內外廠商參展，一起展示實際可應用的建材，進一步推動環境永續、節能減碳、健康促進與循環利用，也讓臺灣優秀的建築產業能持續與國際接軌。

卓榮泰強調，淨零建築是公私部門未來幾年重要推動的工作，希望達到低碳、淨零減碳的目標。行政院已核定17.7億元的「淨零建築轉型發展推動計畫」，將於2025至2026年全面展開，希望讓節能、儲能、創能及智慧能源的管理應用更完備，獲得更多節能減碳的具體成效。而所有政策與工作，最重要的還是要有人來執行，因此人才培育一直是政府及各產業最重要的一環，政府也會將人才培育及教育推廣納入該項計畫中具體執行。

卓榮泰說，內政部也進一步提出淨零建築轉型策略，從中央帶頭示範，所有公有新建建築要在2026年全面達到建築能效一級或淨零碳建築的目標。儘管要達成此一目標相當困難，但有意義的事情通常都比較困難，因此由政府制定一個大家共同努力追求的目標，從公部門率先做起，希望進一步鼓勵民間產業與政府共同合作，帶動整體綠色工程、綠色採購與綠色服務，吸引更多綠領人才投入國內綠色新興產業，造就未來臺灣產業經濟發展，呈現與過去截然不同的新面貌。

卓榮泰說，今日展覽，讓國人看到未來改變自己生活環境的樣貌，這是主辦單位中華民國全國建築師公會，以及各位建築業界先進累計過去數十年來的經驗，依照世界潮流的發展，所努力的成果。臺灣有多項重大工程在進行，他常說宏偉的建設是一國實力的代表，而精細的作業則是文明國家的象徵，期許大家攜手合作，一起邁向更公平的社會、更文明的國家。

卓榮泰 減碳

延伸閱讀

卓榮泰：公部門率先淨零建築轉型 帶動民間合作

開放服務移工不同調？勞動部次長澄清「討論中」 預計春節後提案

政院霸凌通報平台明上線 卓榮泰：盼改變官場文化

卓榮泰籲雙城論壇應借鏡馬英九邀陸生訪台 北市府：准駁權在中央

相關新聞

惠譽：明年台灣經濟成長放緩至2.6% 兩岸關係仍維持現狀

國際信評機構惠譽針對2025大中華區展望指出，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響，除美國加徵關稅的直接影響，美...

兆元投資國家方案啟動 永續債最高6100億利率約1.26%

為引導資金投入國家建設，行政院會今拍板「兆元投資國家發展方案」，粗估2025年至2028年將創造全國民參金額6829億元...

企業看2025景氣較樂觀 看好AI、綠能、長照 憂心通膨

2025年即將到來，明年景氣比今年好嗎？104人力銀行網路調查超過千位企業用人主管與人資，48.2%認為「明年和今年差不...

綠色和平再爆12遠洋漁船剝削移工 籲納勞基法

綠色和平東南亞分部今發布最新調查報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全...

中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金獎最高榮譽

「2024第十七屆台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比傳捷報！「2023台中市自願檢視報告2.0(Voluntary...

白話財經EP149｜消費者快來看！Uber Eats、foodpanda要合併 你的權益會受影響嗎？

大家知道Uber Eats、foodpanda正在談合併嗎？它們倆個合併後，對台灣外送市場會掀起什麼樣的滔天巨浪？有消費者抱怨，自己是外送平台的重度用戶（Heavy User），但自從繳了年費之後，優惠變得愈來愈少，質疑平台不是應該更照顧會員用戶嗎，優惠方案怎麼只少不多？ 市場若只剩下一家業者，外送餐點、外送費用價格會不會愈來愈高？ 對於兩家業者合併，不只消費者有滿滿的疑問，就連外送員、店家也都對自己的權益相當憂心。本集白話財經邀請到全國外送產業工會理事長陳昱安，一起來聊聊兩家平台合併之後，會對市場帶來什麼樣的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。