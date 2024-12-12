卓揆：核定17.7億元推「淨零建築轉型發展推動計畫」

行政院長卓榮泰12日出席「第36屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮時表示，淨零建築是公私部門未來幾年的重點工作，行政院已核定17.7億元的「淨零建築轉型發展推動計畫」，希望讓節能、儲能、創能及智慧能源的管理應用更完備，獲得更多節能減碳的具體成效。

卓榮泰指出，他每次前來南港展覽館參加各種展覽活動，都能感受到臺灣經濟力的活躍，以及臺灣與世界的連結，而每一項展品也讓民眾生活品質確實獲得改善。更難能可貴的是，每場展覽的主辦單位都非常用心關注世界潮流的脈動，並響應國家政策，肩負地球永續發展的重大使命。

卓榮泰進一步表示，「第36屆台北國際建築建材暨產品展」規模相當盛大，今年共有超過2,400個攤位、500多家國內外廠商參展，一起展示實際可應用的建材，進一步推動環境永續、節能減碳、健康促進與循環利用，也讓臺灣優秀的建築產業能持續與國際接軌。

卓榮泰強調，淨零建築是公私部門未來幾年重要推動的工作，希望達到低碳、淨零減碳的目標。行政院已核定17.7億元的「淨零建築轉型發展推動計畫」，將於2025至2026年全面展開，希望讓節能、儲能、創能及智慧能源的管理應用更完備，獲得更多節能減碳的具體成效。而所有政策與工作，最重要的還是要有人來執行，因此人才培育一直是政府及各產業最重要的一環，政府也會將人才培育及教育推廣納入該項計畫中具體執行。

卓榮泰說，內政部也進一步提出淨零建築轉型策略，從中央帶頭示範，所有公有新建建築要在2026年全面達到建築能效一級或淨零碳建築的目標。儘管要達成此一目標相當困難，但有意義的事情通常都比較困難，因此由政府制定一個大家共同努力追求的目標，從公部門率先做起，希望進一步鼓勵民間產業與政府共同合作，帶動整體綠色工程、綠色採購與綠色服務，吸引更多綠領人才投入國內綠色新興產業，造就未來臺灣產業經濟發展，呈現與過去截然不同的新面貌。

卓榮泰說，今日展覽，讓國人看到未來改變自己生活環境的樣貌，這是主辦單位中華民國全國建築師公會，以及各位建築業界先進累計過去數十年來的經驗，依照世界潮流的發展，所努力的成果。臺灣有多項重大工程在進行，他常說宏偉的建設是一國實力的代表，而精細的作業則是文明國家的象徵，期許大家攜手合作，一起邁向更公平的社會、更文明的國家。