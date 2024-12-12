證交所再訪越南 推動優質企業來台上市

臺灣證券交易所攜手安侯建業聯合會計師事務所及富邦證券於2024年12月11日辦理前進台灣資本市場說明會，活動吸引逾25家當地企業、近70位代表出席與會，會中除由證交所介紹台灣資本市場及上市重要議題，亦邀請來億-KY（6890）現身說法分享回台上市經驗，續由安侯建業簡報越南商情及永續發展觀察。本次活動亦特別榮幸邀請到駐胡志明市辦事處韓國耀處長蒞臨致詞，分享越南經濟發展與政策發展的最新動態。

近年來，越南以穩健的經濟成長和友善的投資環境，成為備受矚目的新興市場。持續增長的GDP與年輕充足的勞動力，促進多元產業發展。政府推動稅務優惠、土地支持等政策，吸引大量國際資本進駐。同時，越南也成為臺商的重要布局據點，許多台灣企業在製造、科技與零售等領域取得佳績，並將越南作為連接全球市場的樞紐。製造業升級和供應鏈多元化，更鞏固了越南在國際市場中的重要地位。目前越南台商在台上市掛牌家數五家，居新南向國家之首，這次招商活動由證交所副總杜惠娟率領上市服務團隊再訪越南，強化對當地企業的上市相關服務，持續協助企業台臺上市並邁向永續經營的目標。

證杜惠娟致詞表示，為持續推動優質越南企業來台上市，近年證交所上市服務團隊積極赴越南各地與企業代表交流，充分了解公司經營的實況，也表達台灣資本市場支持海外台商成長茁壯的使命，更期待看見越南企業在集中市場形成上市新聚落，創造台股集中市場亮點。

杜副總經理亦表示，上市可以協助企業籌資、拓展業務、招募人才、提高知名度，更能健全內部制度、完善法令遵循、強化資訊透明及優化勞資關係等，對企業而言，是一個重要的過程，也等於讓自己連結資本市場能提供的重要資源，包含籌募持續營運發展所需的長期且穩定的資金、制度建立提升效率等優點，提升企業應對風險之韌性。

這次推動行程，證交所亦併同拜訪六家有意進入資本市場的台商企業，同時連結當地國銀資源，戮力推動優質外國企業來台上市。展望未來，證交所將持續優化國內籌資環境，拓展資本市場能見度，積極開拓並穩固IPO案源以壯大資本市場，提升市場價值，力促連結亞太資產管理中心的政策目標。