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卓榮泰：公部門率先淨零建築轉型 帶動民間合作

中央社／ 台北12日電
行政院長卓榮泰今出席「第36屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮。聯合報記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰今出席「第36屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮。聯合報記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰今天說，政府推動淨零建築轉型，希望公有新建建築物2026年達建築能效一級或接近零碳排，這個目標很難，從公部門率先做起，希望帶動民間產業綠色工程、綠色採購、綠色服務，讓經濟發展有截然不同新面貌。

2024台北國際建築建材暨產品展今天起至15日在台北南港展覽館展開。主辦單位表示，今年有超過600家廠商參展，超過2400個攤位；今年展覽聚焦淨零碳排、未來建築與AI應用技術永續發展趨勢。

卓榮泰下午出席展覽開幕典禮，他致詞提到，淨零建築是公私部門未來重點；在淨零轉型的12項關鍵戰略當中，政府已在未來兩年編列新台幣17.7億元，針對淨零建築轉型發展推動計畫全面展開，希望從節能、儲能、創能、智慧管理能源等幾項方針，得到節能減碳具體成效。

卓榮泰表示，內政部已提出淨零建築轉型策略，公有新建築希望在2026年全面達到建築能效一級或接近零碳排的建築目標。

卓榮泰說，有人認為這是高難度，不過，「有意義的事情通常比較困難」，所以，政府制訂目標，政府與民間產業一起合作，要從公部門率先做起，如果公部門自己做不到，就沒有資格拜託民間一起。

他說，從公有建築、新的建築物率先作起，也希望因此帶動綠色工程、綠色採購、綠色服務，讓綠領人才加入新興產業，使整個綠色建築成為新興產業，造就台灣未來經濟發展截然不同新面貌。

卓榮泰說，台灣有多項重大工程在進行，他常說一個宏偉的工程只代表台灣國家的實力，只有做到精緻而文明，才是台灣文明社會的象徵，希望大家一起邁向更公平的社會、更文明的國家。

另外，卓榮泰也提到，他參加完展覽，回到行政院後要召開行政院經濟發展委員會第3次會議，討論均衡台灣議題，未來台灣各縣市基礎建設以及攸關國家未來發展的6大生活治理圈，會發生重大改變。

他說，期待在第3次經發會決議之後，各部會配合中央政府新的年度、新的預算、新的政策、新的方向，大力向前走，也希望民間攜手合作，讓國家發展重要里程碑，邁入新境界。

卓榮泰致完詞後也參訪展位，包括，美國館、台灣自產自銷的課桌椅廠商。

卓榮泰 淨零 綠色建築

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