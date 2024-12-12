成長行情可期 投資鎖定主攻美國創新研發龍頭企業

展望2025年，投資主軸仍是股優於債，人氣匯聚的美股仍將是市場主流焦點。野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，馬斯克已確定執掌政府效能委員會（DOGE），對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。代表美國科技股的NASDAQ指數今年至12月9日已累積大漲31.5%，儘管2025年因企業獲利持續增長使科技股有續漲空間，但也必須持續留意未來出現高檔震盪的可能性，透過美國創新研發龍頭相關ETF可望降低市場波動所帶來的短期影響。

根據彭博統計全球經濟學家的預測，美國經濟將於今年第4季至2025年首季實現軟著陸，之後溫和復甦，白宮變天後的此一預期並未改變，甚至轉濃。黃宏治進一步表示， 標普500企業第3季財報表現不錯，每股盈餘（EPS）年增率從9月底估計值4.2%上修至目前的5.4%，科技、通訊服務、地產、非必需消費、醫療保健及金融類股EPS表現出色。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，投資研發 （R&D）占營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等面向的表現皆明顯占優勢，甚至與較不注重投資研發的公司之間存有巨大差異，研發龍頭企業在股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率與盈餘成長率三項數據的表現，分別為+28.29%、+19.76%與+25.57%，明顯勝過S&P500，亦即無論是企業的獲利能力、投資效率以及對股東權益的友善程度，研發龍頭企業均可望比大盤更具潛力、表現更為亮眼。尤其當前環境進入景氣擴張的下半場，透過「研發龍頭」篩選指標找出相關潛力企業，可望增添投資向上動能，尤其是在川政2.0的重商主義下，這類企業表現料將更為順風。

林怡君指出，提高研發費用有助企業進入正向成長循環，進而有底氣投入更多資源、擴大領先優勢，產生大者恆大效應，因此在挑選「創新研發」企業時，建議「抓大放小」、從各產業中挑選優質大型龍頭股會較具有優勢，因為研發競賽是靠銀彈支持的耐力賽，因此從長期總報酬表現來看，投資在投入龐大研發資源的大型股，預計川普將重啟美國優先政策，包括製造業回流、減稅和增加政府支出，進一步刺激經濟成長。

歸納川政2.0短、中、長期的新政的思考邏輯，就是盡可能地讓投資和企業利益回到美國，美國創新研發龍頭相關企業有望受益，即便川普執政風格鮮明且政策變數大，「重商主義」是川普鮮明的特色，因此，美股的大多頭仍然要走更長、更遠的路。尤其是在川政2.0的重商主義下，投資美股透過「彭博研發龍頭指數」不單押特定產業，從各領域選出的「研發龍頭」，篩選指標找出相關潛力企業，有助於在快速變化經濟環境中，掌握趨勢脈動帶來的各個產業商機與美股產業輪動機會，可望增添投資動能，讓投資人免於煩惱挑選個股，便可輕鬆掌握不同產業的研發龍頭商機，提供具吸引力的投資機會。

12月18日募集的野村美國創新研發龍頭ETF（00971）追蹤彭博研發龍頭指數，擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」是全台首檔「會進化」的美股ETF。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過00971野村美國創新研發龍頭ETF來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。