兆元投資國家方案啟動 永續債最高6100億利率約1.26%

為引導資金投入國家建設，行政院會今拍板「兆元投資國家發展方案」，粗估2025年至2028年將創造全國民參金額6829億元及12.6萬個就業機會；另優化投資公建投融資條件，增加相關金融商品，預估保險資金投資公建型PE累計20億元、推動REIT基金累計7檔，其中投資公建規模累計450億元，另推對永續發展債規模約5100億至6100億元。

至於中央永續債的票面利率，未來擬比照台北、高雄經驗加以研議，約落在1.26％至1.27％左右。

兆元投資國家發展方案為行政院經濟發展委員會重要政策，將透過「推進創新促參推進機制」、「優化投入公共建設投融資條件」、「增加公共建設相關金融商品」等三大策略主軸，並藉由設立院層級促參專案會議，架構公私協力平台，促成政府與民間共同推動發展國家建設。

推進創新促參推進機制方面，將透過院層級促參提案平台，自中央部會新興計畫研擬階段即審理促參可行性，並廣泛蒐集民間提案，從計畫源頭擴增促參案源；召開院層級促參推進專案會議，進行跨部會協調溝通、傾聽民間代表及專家學者精進建議，優化促參效率及推進法規鬆綁。

優化投入公共建設投融資條件部分，則是調降保險業透過國內私募股權基金（PE）及創業投資事業（VC）100%投資公共建設的風險係數，並盤點具公共建設性質之策略性產業案件，以利保險業適用較高投資限額，有助降低業者的投資管理成本，增進資金運用彈性及效率。

特別的是，為降低金融業者授信風險，保險業投資政府獎勵及建設的公共事業，比如離岸風電產業鏈、資料中心、綠能建設及設備、儲能等，投資限額將從10%調高至45%，保證成數由6成提高至8成。

此外，在增加公共建設相關金融商品上，透過推動基金架構REIT、擴大發行永續發展債券及公共建設證券化，降低政府公共建設籌資成本，政院日前已盤點案源，包括內政部及國家住宅及都市更新中心興建社宅，金門大學學生宿舍、高雄機場新航廈工程計畫、高雄市捷運工程、桃園市捷運工程及社會住宅等案。

國發會副主委高仙桂說明，除了現已發布債券的台北市、高雄市之外，新北市、台南市已在研議發行，桃園市、台中市也會跟進，未來六都將全面點火，明年將陸續上路。中央部分則評估高雄國際機場新航廈、金門大學學生宿舍等標的。

高仙桂說，中央永續債的票面利率擬比照台北、高雄經驗加以研議，約落在1.26％至1.27％左右，都會比現有貸款利率來得低，此做法有助於政府將低公共建設籌資成本，財務運用更有空間。

至於公共建設證券化，高仙桂指出，金管會現已成立資本市場服務團，壽險業對高速公路、桃園機場設施、台糖土地、公有停車場表達興趣，都是評估對象，接下來還是要看政府部門釋出的意願，輔導團隊會全力輔導，但政府證券化難度高，過去只有一案成功。