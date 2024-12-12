快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

惠譽：明年台灣經濟成長放緩至2.6% 兩岸關係仍維持現狀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
惠譽預測，2025年台灣的經濟成長率將從4.3%放緩至2.6%。(聯合報系資料照片)
惠譽預測，2025年台灣的經濟成長率將從4.3%放緩至2.6%。(聯合報系資料照片)

國際信評機構惠譽針對2025大中華區展望指出，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響，除美國加徵關稅的直接影響，美國對中國大陸加稅的溢出效應也會帶來間接影響。惠譽預測，2025年台灣的經濟成長率將從4.3%放緩至2.6%。鑒於降息帶來的內需復甦將抵消美國關稅帶來的壓力，2025年香港的增長率將從2.5%升至2.8%。

惠譽指出，台灣的出口導向型經濟使其成為中國大陸之外最容易受到美國貿易關稅加碼影響的經濟體之一，且美國可能會對出口到中國大陸的高科技產品和敏感商品施加更多限制，這加劇上述風險。台灣先進的半導體產業在人工智慧的推動下實現了強勁增長，這在一定程度上緩和相關風險，且在中美貿易和技術爭端持續不斷的情況下，製造業回流的趨勢也將支撐台灣的內部投資。

然而，由於美國新任總統川普對台灣在半導體行業的主導地位表示擔憂，這可能會成為台灣與美國關係的爭議點。但從更廣泛的意義上講，台灣的尖端製造能力和專業化的生態系統應能助其保持強大的全球競爭力。

惠譽預計，台灣強大的外部融資、審慎的財政管理和高水準的治理指標仍是其評級的主要優勢。儘管兩岸緊張局勢加劇，惠譽預計兩岸關係仍將維持現狀。然而，由於尚不清楚川普領導下的美國政府將如何處理兩岸緊張局勢，美國大選後相關不確定性增加。惠譽的基準情景假設是，儘管可能會出現突發事件，例如2024年10月中國的軍事演習，但兩岸緊張局勢加劇不會大範圍削弱台灣的經濟或政治穩定性。

惠譽強調，美國大選之後，貿易和地緣政治緊張局勢可能升級的風險對大中華區的經濟前景帶來下行風險和不確定性。隨著政策措施的推進，日益嚴峻的外部挑戰或將進一步削弱中國大陸的財政指標，但外部融資緩衝因素將使其具備一些韌性。面對持續的房地產行業挑戰、低迷的居民信心和消費以及通縮壓力，中國大陸經濟仍在尋找立足點，此時外部壓力的影響將尤為嚴峻。

惠譽預計，2025年中國大陸將延續近期針對經濟增長挑戰而加碼的政策措施。財政政策或將成為穩定房地產市場、抵消國內外不利因素的重要工具，這有助於經濟增長率保持在4.3%，但會導致財政赤字擴大，政府債務上升。

兩岸關係 半導體 惠譽 經濟成長率 製造業

延伸閱讀

防川普再祭旅遊禁令 美大學建議國際學生明年1月20日前返校

美股狂飆想上車？股魚「研發是未來獲利關鍵」：台灣看00935、美國選00971

半年4次包機遣返陸非法移民 在美走線群體人心惶惶

眾院通過國防預算法源 嚇阻北京、助台抵禦侵略

相關新聞

惠譽：明年台灣經濟成長放緩至2.6% 兩岸關係仍維持現狀

國際信評機構惠譽針對2025大中華區展望指出，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響，除美國加徵關稅的直接影響，美...

企業看2025景氣較樂觀 看好AI、綠能、長照 憂心通膨

2025年即將到來，明年景氣比今年好嗎？104人力銀行網路調查超過千位企業用人主管與人資，48.2%認為「明年和今年差不...

綠色和平再爆12遠洋漁船剝削移工 籲納勞基法

綠色和平東南亞分部今發布最新調查報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全...

中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金獎最高榮譽

「2024第十七屆台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比傳捷報！「2023台中市自願檢視報告2.0(Voluntary...

白話財經EP149｜消費者快來看！Uber Eats、foodpanda要合併 你的權益會受影響嗎？

大家知道Uber Eats、foodpanda正在談合併嗎？它們倆個合併後，對台灣外送市場會掀起什麼樣的滔天巨浪？有消費者抱怨，自己是外送平台的重度用戶（Heavy User），但自從繳了年費之後，優惠變得愈來愈少，質疑平台不是應該更照顧會員用戶嗎，優惠方案怎麼只少不多？ 市場若只剩下一家業者，外送餐點、外送費用價格會不會愈來愈高？ 對於兩家業者合併，不只消費者有滿滿的疑問，就連外送員、店家也都對自己的權益相當憂心。本集白話財經邀請到全國外送產業工會理事長陳昱安，一起來聊聊兩家平台合併之後，會對市場帶來什麼樣的影響。

政院號召公私協力推動國家建設 提三大主軸策略

行政院長卓榮泰12日在行政院會上聽取國發會提報「兆元投資國家發展方案」。為落實「國家希望工程」有關「創新經濟，智慧國家」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。