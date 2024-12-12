惠譽：明年台灣經濟成長放緩至2.6% 兩岸關係仍維持現狀

國際信評機構惠譽針對2025大中華區展望指出，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響，除美國加徵關稅的直接影響，美國對中國大陸加稅的溢出效應也會帶來間接影響。惠譽預測，2025年台灣的經濟成長率將從4.3%放緩至2.6%。鑒於降息帶來的內需復甦將抵消美國關稅帶來的壓力，2025年香港的增長率將從2.5%升至2.8%。

惠譽指出，台灣的出口導向型經濟使其成為中國大陸之外最容易受到美國貿易關稅加碼影響的經濟體之一，且美國可能會對出口到中國大陸的高科技產品和敏感商品施加更多限制，這加劇上述風險。台灣先進的半導體產業在人工智慧的推動下實現了強勁增長，這在一定程度上緩和相關風險，且在中美貿易和技術爭端持續不斷的情況下，製造業回流的趨勢也將支撐台灣的內部投資。

然而，由於美國新任總統川普對台灣在半導體行業的主導地位表示擔憂，這可能會成為台灣與美國關係的爭議點。但從更廣泛的意義上講，台灣的尖端製造能力和專業化的生態系統應能助其保持強大的全球競爭力。

惠譽預計，台灣強大的外部融資、審慎的財政管理和高水準的治理指標仍是其評級的主要優勢。儘管兩岸緊張局勢加劇，惠譽預計兩岸關係仍將維持現狀。然而，由於尚不清楚川普領導下的美國政府將如何處理兩岸緊張局勢，美國大選後相關不確定性增加。惠譽的基準情景假設是，儘管可能會出現突發事件，例如2024年10月中國的軍事演習，但兩岸緊張局勢加劇不會大範圍削弱台灣的經濟或政治穩定性。

惠譽強調，美國大選之後，貿易和地緣政治緊張局勢可能升級的風險對大中華區的經濟前景帶來下行風險和不確定性。隨著政策措施的推進，日益嚴峻的外部挑戰或將進一步削弱中國大陸的財政指標，但外部融資緩衝因素將使其具備一些韌性。面對持續的房地產行業挑戰、低迷的居民信心和消費以及通縮壓力，中國大陸經濟仍在尋找立足點，此時外部壓力的影響將尤為嚴峻。

惠譽預計，2025年中國大陸將延續近期針對經濟增長挑戰而加碼的政策措施。財政政策或將成為穩定房地產市場、抵消國內外不利因素的重要工具，這有助於經濟增長率保持在4.3%，但會導致財政赤字擴大，政府債務上升。