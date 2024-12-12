綠色和平再爆12遠洋漁船剝削移工 籲納勞基法

綠色和平東南亞分部今發布最新調查報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全數案件與12艘台灣籍遠洋漁船有關。綠色和平東亞分部台北辦公室表示，行政院應公布「漁撈工作公約施行法」立法時程，並承諾將外籍遠洋漁工納入「勞基法」保障。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任鍾孟勳表示，農業部日前宣示2026年要讓台灣遠洋漁業從美國勞動部的「童工及強迫勞動製品清單」移除，但從綠色和平發布的最新調查報告中的漁工證詞指出，12艘遭投訴的台籍漁船皆疑似涉及「欺騙」與「扣留身份證件」等兩項國際勞工組織（ILO）強迫勞動指標。而其中的11艘台籍漁船也疑似涉及「濫用弱勢處境」及「抵債勞務」等指標，使漁工陷入債務及剝削的惡性循環中。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達說，上述案例再次暴露台灣遠洋漁業長期欠薪及被迫留守的問題，漁業署知情卻默許的態度，形同人口販運及強迫勞動的幫兇，嚴正呼籲政府應監督所有漁船的薪資正常發放，並讓遠洋漁工擁有轉換僱主的機制，同時盡速廢止漁工聘僱雙軌制，由勞動部主管遠洋漁工勞動事務，讓遠洋漁工也回歸勞基法。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，儘管漁業署已陸續強制遠洋漁船裝設攝錄影系統（CCTV），紀錄船上工作情形，但當面對漁工遭受海上霸凌、不當對待等事件時，漁業署仍多採信資方說法，以無勞動剝削情事結案，根本沒有採取任何對漁工的保護作為，CCTV形同虛設。

鍾孟勳說，政府應立即啟動調查報告中疑似違反「境外聘僱非我國籍船員管理許可辦法」船隻，並公布調查結果，也應立法規範企業應實施人權與環境盡職調查，讓漁貨採購來源透明，確保供應船隻符合法律規範。