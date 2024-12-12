中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金獎最高榮譽

「2024第十七屆台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比傳捷報！「2023台中市自願檢視報告2.0(Voluntary Local Reviews 2.0，簡稱VLR 2.0)」從全國各縣市中脫穎而出，榮獲白金級第一名殊榮，由台中市政府秘書長黃崇典代表出席頒獎典禮接受最高榮譽獎項。

台中市每兩年發表一版自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向，全方位推動聯合國永續發展目標(SDGs)，至今已發表兩版自願檢視報告，並且兩版皆獲得白金級的佳績，顯見台中市永續施政成果倍獲肯定，持續邁向永續標竿城市。

黃崇典表示，VLR 2.0紀錄台中在SDGs的實踐，全面推動17項SDGs目標，檢視台中市永續發展推動成果，「活水經濟富強城市」、「友善宜居幸福城市」及「永續韌性淨零城市」三大亮點專章，呈現在經濟、社會及環境永續面向的施政績效。

為強化台中市施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，將永續指標由103項增加至148項，永續計畫由106項增加至145項，與時俱進檢視施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，並推動台中市2050淨零碳排路徑入法，將《臺中市永續淨零自治條例》制定程序納入報告，強化氣候法制基礎，以實際行動參與國際氣候倡議。

黃崇典進一步表示，VLR 2.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼的施政績效。

在經濟面向，根據經濟部統計資料，台中市公司、商業登記指標，從110年第2季至今年第3季，創下連續14季保持4項以上冠軍，顯示台中市投資環境持續受到企業肯定，並且台中在評比全國經濟硬指標的《遠見雜誌-2024縣市總體暨永續競爭力調查》獲得「經濟與就業」面向進步幅度六都第一佳績。

並推動「振興經濟三部曲」，搭配物調券、台中鍋烤節及台中購物節，帶動龐大商機，去年第五屆購物節消費登錄金額為全國第一，帶動逾600億元經濟產值，致力打造強大又繁榮的「富強台中」。

在社會面向，積極推動從小到老的全齡服務，持續推動「公托公幼倍倍增」、「區區有親子館」、提高市民托育補助等政策，目前公托費用為全國最低；積極興建「台中好宅」，目前興辦超過9,000戶社會住宅，提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，打造安居成家的友善環境，吸引年輕人扎根台中。

高齡友善照顧方面，截至今年9月底統計，台中的行政區長照服務涵蓋率達百分百，長照資源分佈也是全國第一；在教育文化投入上，秉持「投資孩子不能省」理念，台中教科文預算占比長年保持六都第一名，是六都之中最關心下一代教育的城市。

生活品質面向，2023年《遠見雜誌》評比，榮獲六都第一，被譽為「生活質感首善之城」，今年總人口數突破285萬人，成為民眾最想移居的城市之一，持續建構友善又包容的「溫暖台中」。

在環境面向，面對氣候變遷的影響，永續淨零已成為國際的重要趨勢，台中市是全國第二大城市，在永續發展行動上更是責無旁貸，盧秀燕市長上任後已完成「永續淨零三部曲」，包含簽署《氣候緊急宣言》、發表 「臺中市自願檢視報告」及公布「2050臺中市淨零碳排路徑」，更制定 「臺中市永續淨零自治條例」，逐步邁向淨零轉型之路。

在空氣品質改善方面，積極推動「藍天白雲行動計畫」，並導入AI智慧科技有效提升稽查成效，今年1月至11月PM2.5平均值13.8微克，為近10年空氣品質第二佳，打造人與生態自然協調的永續城市，形塑無碳無憂的宜居台中。