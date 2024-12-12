快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金獎最高榮譽

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金獎最高榮譽，由市府秘書長黃崇典(右)代表領獎。台中市政府提供
中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金獎最高榮譽，由市府秘書長黃崇典(右)代表領獎。台中市政府提供

「2024第十七屆台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比傳捷報！「2023台中市自願檢視報告2.0(Voluntary Local Reviews 2.0，簡稱VLR 2.0)」從全國各縣市中脫穎而出，榮獲白金級第一名殊榮，由台中市政府秘書長黃崇典代表出席頒獎典禮接受最高榮譽獎項。

台中市每兩年發表一版自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向，全方位推動聯合國永續發展目標(SDGs)，至今已發表兩版自願檢視報告，並且兩版皆獲得白金級的佳績，顯見台中市永續施政成果倍獲肯定，持續邁向永續標竿城市。

黃崇典表示，VLR 2.0紀錄台中在SDGs的實踐，全面推動17項SDGs目標，檢視台中市永續發展推動成果，「活水經濟富強城市」、「友善宜居幸福城市」及「永續韌性淨零城市」三大亮點專章，呈現在經濟、社會及環境永續面向的施政績效。

為強化台中市施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，將永續指標由103項增加至148項，永續計畫由106項增加至145項，與時俱進檢視施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，並推動台中市2050淨零碳排路徑入法，將《臺中市永續淨零自治條例》制定程序納入報告，強化氣候法制基礎，以實際行動參與國際氣候倡議。

黃崇典進一步表示，VLR 2.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼的施政績效。

在經濟面向，根據經濟部統計資料，台中市公司、商業登記指標，從110年第2季至今年第3季，創下連續14季保持4項以上冠軍，顯示台中市投資環境持續受到企業肯定，並且台中在評比全國經濟硬指標的《遠見雜誌-2024縣市總體暨永續競爭力調查》獲得「經濟與就業」面向進步幅度六都第一佳績。

並推動「振興經濟三部曲」，搭配物調券、台中鍋烤節及台中購物節，帶動龐大商機，去年第五屆購物節消費登錄金額為全國第一，帶動逾600億元經濟產值，致力打造強大又繁榮的「富強台中」。

在社會面向，積極推動從小到老的全齡服務，持續推動「公托公幼倍倍增」、「區區有親子館」、提高市民托育補助等政策，目前公托費用為全國最低；積極興建「台中好宅」，目前興辦超過9,000戶社會住宅，提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，打造安居成家的友善環境，吸引年輕人扎根台中。

高齡友善照顧方面，截至今年9月底統計，台中的行政區長照服務涵蓋率達百分百，長照資源分佈也是全國第一；在教育文化投入上，秉持「投資孩子不能省」理念，台中教科文預算占比長年保持六都第一名，是六都之中最關心下一代教育的城市。

生活品質面向，2023年《遠見雜誌》評比，榮獲六都第一，被譽為「生活質感首善之城」，今年總人口數突破285萬人，成為民眾最想移居的城市之一，持續建構友善又包容的「溫暖台中」。

在環境面向，面對氣候變遷的影響，永續淨零已成為國際的重要趨勢，台中市是全國第二大城市，在永續發展行動上更是責無旁貸，盧秀燕市長上任後已完成「永續淨零三部曲」，包含簽署《氣候緊急宣言》、發表 「臺中市自願檢視報告」及公布「2050臺中市淨零碳排路徑」，更制定 「臺中市永續淨零自治條例」，逐步邁向淨零轉型之路。

在空氣品質改善方面，積極推動「藍天白雲行動計畫」，並導入AI智慧科技有效提升稽查成效，今年1月至11月PM2.5平均值13.8微克，為近10年空氣品質第二佳，打造人與生態自然協調的永續城市，形塑無碳無憂的宜居台中。

黃崇典表示，台中市在永續發展已有不錯的佳績，但不能以此自滿，未來將繼續努力，非常感謝市府團隊的齊心合作與市民的支持，明年台中市即將發表第三版自願檢視報告，讓各界看見永續治理的成果，未來市府團隊也將秉持永續思維解決城市問題，透過公私協力、促進全民參與及深耕全民永續發展意識，持續邁向「幸福永續·富市台中」的願景。

VLR 2.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼施政績效。台中市政府提供
VLR 2.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼施政績效。台中市政府提供

台中市 永續 盧秀燕

延伸閱讀

台灣企業永續獎出爐！台中市自願檢視報告2.0奪白金獎

影／霧峰警破毒咖啡包及喪屍煙彈分裝場有功 中市唯一獲行政院表揚

中市警反毒宣導不嚴肅 音樂演出吸引年輕人參與

台女擬貸款籌星國男友保釋金 中市警揭穿愛情詐騙

相關新聞

惠譽：明年台灣經濟成長放緩至2.6% 兩岸關係仍維持現狀

國際信評機構惠譽針對2025大中華區展望指出，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響，除美國加徵關稅的直接影響，美...

企業看2025景氣較樂觀 看好AI、綠能、長照 憂心通膨

2025年即將到來，明年景氣比今年好嗎？104人力銀行網路調查超過千位企業用人主管與人資，48.2%認為「明年和今年差不...

綠色和平再爆12遠洋漁船剝削移工 籲納勞基法

綠色和平東南亞分部今發布最新調查報告，揭露2019年至2024年遭印尼漁工投訴疑似涉及強迫勞動和非法漁業的10起案件，全...

中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金獎最高榮譽

「2024第十七屆台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比傳捷報！「2023台中市自願檢視報告2.0(Voluntary...

白話財經EP149｜消費者快來看！Uber Eats、foodpanda要合併 你的權益會受影響嗎？

大家知道Uber Eats、foodpanda正在談合併嗎？它們倆個合併後，對台灣外送市場會掀起什麼樣的滔天巨浪？有消費者抱怨，自己是外送平台的重度用戶（Heavy User），但自從繳了年費之後，優惠變得愈來愈少，質疑平台不是應該更照顧會員用戶嗎，優惠方案怎麼只少不多？ 市場若只剩下一家業者，外送餐點、外送費用價格會不會愈來愈高？ 對於兩家業者合併，不只消費者有滿滿的疑問，就連外送員、店家也都對自己的權益相當憂心。本集白話財經邀請到全國外送產業工會理事長陳昱安，一起來聊聊兩家平台合併之後，會對市場帶來什麼樣的影響。

政院號召公私協力推動國家建設 提三大主軸策略

行政院長卓榮泰12日在行政院會上聽取國發會提報「兆元投資國家發展方案」。為落實「國家希望工程」有關「創新經濟，智慧國家」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。