共創地方永續共好 推動資源循環地方創生

為了推廣在地資源循環利用，環境部資源循環署12日表示，推動資源循環地方創生，即日起開放申請，期望能透過計畫補助，扶植地方發展資源循環產業，開發創新循環技術及商業模式，帶動人口回流與青年返鄉，推廣在地資源循環，共創地方資源永續、共榮、共好。

面對我國人口減少、城鄉發展失衡等問題，政府於108年起持續推動地方創生政策，經過各部會5年多來持續投入相關資源與努力下，已有初步階段性果。近年來資源循環成為地方發展重要議題，環境部資源循環署明（114）年將首次加入，共同投入地方創生工作。

資源循環署表示，「推動資源循環地方創生計畫」將以「推廣資源循環理念」及「發展具地方特色之循環產品、創新技術及商業模式」兩大類型作為補助主題，希望將循環理念及技術發展效益延伸至各地，共同擘劃由下而上的資源循環地方創生技術落地與循環產品加值化方式，推動綠色生活模式的建立與資源循環產業的發展，實現地方資源永續共好。在補助對象方面，除補助地方政府外，更將觸角延伸到依法設立登記或立案組織、法人、民間團體、商號、公司等，透過多元化的補助對象及類型，擴大推動在地資源循環。

資源循環署說明，後續將密切與國家發展委員會地方創生團隊及全國各區地方創生中心合作，結合在地元素，推動資源循環之相關地方創生計畫，提案方式及流程請至國家發展委員會「地方創生資訊共享交流平臺」查詢。