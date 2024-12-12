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政院號召公私協力推動國家建設 提三大主軸策略

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰12日在行政院會上聽取國發會提報「兆元投資國家發展方案」。為落實「國家希望工程」有關「創新經濟，智慧國家」施政願景，本方案架構院層級公私協力平台，透過創新促參推進機制、優化投入公共建設投融資條件、增加公共建設相關金融商品等三大策略主軸，引導兆元資金投資臺灣，為經濟發展注入新動能。

在創新促參推進機制方面，為擴增公共建設案源，將於部會計畫研擬新興計畫階段優先審理促參可行性，以及廣泛蒐集民間促參提案建議，媒合政府參採。同時，設置院層級促參推進專案會議，下設促參工作小組與法規調適小組，藉由跨部會協調、政府民間雙向溝通、院層級決議，解決促參執行與法規遭遇問題。未來並將新設促參專案辦公室，設置單一諮詢窗口提供諮詢服務。

在優化投入公共建設投融資條件方面，調降保險業透過國內私募股權基金(PE)及創業投資事業(VC) 100%投資公共建設的風險係數，並盤點具公共建設性質之策略性產業案件，以利保險業適用較高投資限額，以及提高國家融資保證成數，協助降低民間投資管理成本，增進資金運用效率。

另外，在增加公共建設相關金融商品方面，透過推動基金架構REIT、擴大發行永續發展債券及公共建設證券化等多元金融商品化策略，降低政府公共建設籌資成本，並提供優質金融商品供民間業者投資。同時，金管會督導成立資本市場服務團，輔導政府發行永續發展債券籌措資金及協助公共建設證券化。

本方案將由國發會、財政部、金管會及相關部會合力推動，並定期掌握進度，透過公私協力落實本方案，不僅能減輕政府財政負擔，也擴大引導民間資金投資國家建設，提供社會大眾更優質的公共建設與服務，創造政府與民間雙贏。

卓榮泰 國發會 財政部 金管會

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