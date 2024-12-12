楊金龍警告俄烏戰恐改變全球支付體系 台不會被邊緣化

中央銀行總裁楊金龍今(12)日出席財金公司年會就「跨境支付未來趨勢及台灣發展路徑」進行專題演講，示警由於俄烏戰爭爆發後，SWIFT 成為西方國家金融制裁手段之一，長遠來看，如地緣政治議題持續發酵，在當前的技術、政治與意識形態推動下， 可能促使全球形成個別的地緣政治集團及金融支付體系。

但楊金龍強調，台灣跨境支付並不會因地緣政治而被邊緣化，也沒有無窒礙難行之處。

因為第一，在可預見的未來，美元仍深具市場流動性、法治及避險地位等 關鍵優勢，為全球支付體系之主要貨幣，且 SWIFT 仍會維持其全球性系統的重要角色，我國銀行業均參與 SWIFT，所有跨境支付交易均可透過 SWIFT 處理。

第二，國內金融支付在財金公司及金融機構的努力，以及金融監理機關與央行督導下，已營造多元、便捷的支付環境，可以媲美先進國家的發展，未來當可聚焦於跨境支付的拓展。

楊金龍指出，俄烏戰爭爆發後，美國、歐盟等西方國家對俄羅斯陸續祭出多項經濟與金融制裁，其中金融制裁手段包括凍結俄羅斯國外資產，以及禁止俄羅斯主要銀行使用 SWIFT等。

此外， 美國可能對支持俄羅斯的國家實施「二級制裁(secondary sanctions)」，引發有關國家另闢蹊徑的動機，希望創建新的支付系統，繞過 SWIFT 進行跨境支付 。

俄羅斯、中國大陸等國組成之金磚國家集團(BRICS)，試圖建立新支付體系以因應西方國家的金融制裁，其可能借鑑 mBridge 專案的理念與技術，引發政治疑慮。

楊金龍說，因應地緣政治的問題，BIS今年10月31日宣布退出 mBridge 專案，BIS 創新中心於今年4月啟動 Agorá 專案，外界認為此舉是西方國家對於 mBridge 及 BRICS Bridge 之回應，該專案由日、韓、美、墨、英、法、瑞等7國央行及相關商業銀行共同參與。

楊金龍強調，目前台灣跨境貿易支付等主要還是透過 SWIFT 處理，未來跨境支付路徑仍將與國際接軌，也採雙軌併行；一方面穩步推進CBDC 研究試驗，另一方面督導財金公司優化現行 FPS，推動跨境FPS 互連機制。

同時，楊金龍指出，央行將持續參與 BIS、SWIFT 等國際組織會議之討論與意見交流，並將討論共識的結果作為推動我國跨境支付的依據，俾與全球同步發展。

最後，楊金龍強調，台灣現行支付系統基礎設施健全完善，另為持續優 化、精進我國跨境支付，本行推動路徑將與全球同步，以穩步進行CBDC 研究試驗及推動 FPS 跨境互連方案之雙軌方式進行，並持續參與國際組織相關會議，為國際接軌做好準備。