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元富投顧2025展望聚焦川普政策 台股上檔挑戰26,000點

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

新光金控旗下元富證券子公司元富投顧舉辦2025投資展望說明會，由元富投顧總經理鄭文賢帶領總經團隊，為投資人分析2025年投資展望與資產配置策略。針對全球經濟，元富投顧認為2025年全球市場成長有機會更加均衡，但經濟成長仍然緩慢，主要變數為美國聯準會貨幣政策、川普重返白宮後的政策及中國經濟的表現。

鄭文賢指出，美國經濟穩健，就業意外具有韌性，通膨黏性讓聯準會在2025年開始放緩降息步伐。再者，川普上任後首件事為驅逐移民，這對通膨的影響性為未知數，再加上關稅及減稅推動的通膨預期，美國中性利率面臨上移，聯準會降息的空間也大為壓縮，預計2025年上半年降息的機會比下半年高，全年可能只有2碼的空間。

台股投資策略方面，台灣民間消費一直維持穩定，AI應用需求非常暢旺，出口擴張動能能夠延續，廠商也會增加資本設備投資；但美國維持限制性利率對全球經濟的抑制性仍高，川普上任後對台灣的態度可能不如第一任時友善，這是明年台灣經濟的變數，元富投顧認為2025年台灣經濟要守住GDP成長率3%的關鍵是外部變數。

針對大中華區投資市場展望，在中國方面，9月底中國政府推出降準降息、擴張財政，及針對房市、股市救市政策，期盼GDP守穩5%。元富認為，近期PMI（中國製造業採購經理人指數）製造業、房市已達初步改善效果，後續仍需進一步財政刺激，可留意12月中央經濟工作會議及明年3月兩會。值得一提的是，川普上台引發中國關稅威脅論，將是中國最大風險。

此外，金融市場部分，美國資產傾向股優於債，考量美國聯準會2025年降息2碼，聯邦資金利率降至3.875~4%，預計美債殖利率將處在4%上下波動，債券資本利得空間不大。反之，在川普減稅、放寬監管政策，元富看好2025年美股，預計AI將持續挹注美股企業獲利YOY增長雙位數，有利美股挑戰雙位數報酬。類股選擇方面，川普刺激性政策，金融、工業、科技與小型股可望有較好表現。

對於投資人最關心的2025年資產配置，台股部分，2025年台灣GDP YOY逐季向上，全年增長3%附近；加以半導體、AI持續增長，企業獲利增長15%，有利台股持續走高。基本面有撐下，2025台股股價淨值比介於2.2~2.6倍，台股下檔支撐看年線21,300點~上檔則挑戰26,000點。投資人需留意川普關稅、國際美元走勢將牽動外資流向，引發台股波動。

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