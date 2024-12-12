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傳服務業開放移工 勞團怒批

聯合報／ 記者葉冠妤黃婉婷蔡晉宇／台北報導

服務業缺工問題未解，全國商業總會理事長許舒博前天表示，勞動部已允諾開放服務業有條件申請移工，引發勞團不滿，質疑政府未顧及本勞權益。

對此，勞動部長洪申翰昨強調「沒有允諾、不允諾這件事」，行政院是指示勞動部在農曆年提出整體勞動力政策評估。

行政院長卓榮泰則強調，政府不能漠視缺工現象，但討論過程中，保障本國勞工、優先進用本國勞工是政府永遠不變的定律，也會持續對外溝通。

桃園市產業總工會、台灣鐵路產業工會等團體九日起在勞動部前發起工人絕食一百小時抗議行動，昨傳出政府將開放服務業有條件申請外籍移工時，多名絕食勞團代表為此赴民進黨中央黨部前抗議，怒批民進黨成了「資進黨」。

桃園市產業總工會秘書魏豫綾質疑，若未來服務業引進移工，是否影響二度就業勞工的就業機會，相關衝擊目前行政院評估在哪，應盡快提出。

卓榮泰表示，國內百工百業人力不足是普遍現象，政府不能漠視或不願面對，同時，政府近年來連續多年調整最低工資，並全面性照顧勞工基本權利，這兩者之間，「政府必須取得更高的折衷與平衡點」。保障本國勞工、優先進用本國勞工是政府永遠不變的定律，後續也會持續溝通。

洪申翰表示，行政院指示勞動部針對整體勞動力政策進行評估，並在春節後提出，對勞動部而言，做政策評估一定會站在守護勞工權益立場。

勞動部 行政院

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