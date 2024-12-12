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亞銀預估台灣經濟成長2.5%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
亞洲開發銀行（ADB）調降台灣明年經濟成長率預測。 聯合報系資料照
亞洲開發銀行（ADB）調降台灣明年經濟成長率預測。 聯合報系資料照

亞洲開發銀行（ADB）在最新開發中亞洲經濟展望報告預估，台灣明年出口將因為中國大陸成長溫和與全球貿易受擾，略為轉趨疲軟，民間消費也將繼續減緩，因此調降台灣明年經濟成長率預測，在新加坡、香港及南韓等昔稱「亞洲四小龍」的經濟體中排名第二。

亞銀在專門討論台灣經濟現況與前景的段落指出，台灣今年經濟成長率預測獲調升至4%，高於9月預估的3.5%，因今年來到第3季的成長都比原先預期還強，儘管民間消費趨緩，出口卻持續蓬勃，受惠電子產品與人工智慧（AI）相關產品的強勁需求。

台灣今年來進口也很強，降低淨出口對經濟成長率的貢獻，但進口成長主因為投資熱絡，因此整體經濟成長率已提高。根據亞銀資料，台灣今年經濟成長率預測稱冠昔稱「亞洲四小龍」的經濟體，分別高於新加坡的3.5%、香港的2.5%及南韓的2.2%。

展望2025年，亞銀預期，由於台灣民間消費將繼續減慢，同時大陸成長溫和和全球貿易干擾，預料將使出口稍微轉趨疲軟，因此調降台灣明年經濟成長率預測0.2個百分點，從2.7%到2.5%，在昔稱「亞洲四小龍」排名第二，僅次於新加坡的2.6%，但分別高於香港的2.3%、和南韓的2%。

亞洲四小龍 新加坡 經濟成長率

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