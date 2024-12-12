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營造施工費基準上調

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

為貼近消費物價、反映營建成本、因應建築潮流、保留工程彈性，中華民國不動產估價師公會昨（11）日理監事會決議修訂第四號公報的營造施工費基準，新修訂後營造施工費基準上調幅度達8%~20%不等，不僅將充分反映物價、造價水準，也有利建商爭取銀行建融額度。

中華民國不動產估價師公會全國聯合會（估價師公會）理事長郭國任表示，此次「第四號公報」修正，除了反映營建成本外，也須反映綠建築趨勢，因此營造施工費基準項目上新增低碳建築、綠建築、建築能效、智慧建築等標示，以及標章建物、靜音樓板、電動車充電設備、太陽光電等再生能源或儲能系統等設備，還有住宅性能評估等特殊工法，相關新建材、特殊設備都會影響營造施工費。

郭國任強調，除了新增造價加價項目外，近三年營建成本上漲，綠建築、綠建材等使用多，以及物價上升等因素，估價師公會昨決議修訂第四號公報的營造施工費基準，調整幅度達8%~20%不等。

估價師公會主任委員陳碧源表示，營造施工費基準調整後，將影響政府公部門、銀行等單位對物價、造價估值更貼近市場；以公部門來說，有利政府做土地徵收時，扣除地上物後，讓土地價值得到相對精準的還原。

另外，陳碧源指出，現行土地、房屋公告現值與市價有差距，新修訂的施工費基準，能讓政府更精準拆分房地價值；銀行承作建商的建築融資時，對當前造價估值更貼近市場，建融放貸額度更符合建商所需，有利建商爭取較多建築融資額度。

建商 物價 綠建築

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