快訊

聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

接收站闖關…還沒完

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
經濟部在北中南規劃七座天然氣接收站，已陸續展開建設。聯合報系資料照
經濟部在北中南規劃七座天然氣接收站，已陸續展開建設。聯合報系資料照

為推動減煤增氣能源轉型，經濟部在北中南規劃七座天然氣接收站，已陸續展開建設，其中四接、五接還在環評程序、或重新評估中，三接二期也還在評估階段，但地方爭議難解，預料接下來還有多場天然氣接收站環評大戰將開打。

高雄洲際液化天然氣接收站計畫（七接）昨日經過一次環評大會審查，就順利過關，引起環保團體關注。相較於三接、四接命運多舛，七接審查過程相對順利。

備受矚目的協和電廠更新改建計畫（含四接）在環境部同意展延補件至今年底後，上周也將補件資料送入環境部。環境部官員表示，接下來會邀台電、經濟部等開發方與環團與基隆市政府等在地方各推派三名專家代表加入專案小組擔任外部委員，審議時間要等專家名單敲定後才會安排。

天然氣 環評 經濟部

延伸閱讀

彰化樹齡10年真柏佛心免費送 園藝專家：農民對樹有感情

中油七接環評快速過關遭疑 彭啓明：絕無政治指導

高屏2快通過環評 周春米：盼優先施作屏東端

台南市集攤商獲經濟部評比佳績 市府加發獎勵金

相關新聞

失聯移工合法化…勞部座談 一面倒反對

商總理事長許舒博前天提及勞動部允諾有條件開放服務業引進移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序。巧合的是，勞動部昨邀相關團...

傳服務業開放移工 勞團怒批

服務業缺工問題未解，全國商業總會理事長許舒博前天表示，勞動部已允諾開放服務業有條件申請移工，引發勞團不滿，質疑政府未顧及...

高雄七接環評 一次就過關…環長強調有「嚴格要求」

位於高雄的中油洲際液化天然氣接收站（俗稱七接）昨（11）日通過環評大會審查，且僅經歷一次初審、一次環評大會就順利過關。此...

美降息黃金期還有2次機會 台灣央行繼續按兵不動？

下周美國、日本，以及台灣央行都要開會，決定新一期的貨幣政策。法人認為美國聯準會（Fed）將把握機會降息，日本將升息解民怨，至於台灣央行可能繼續凍漲利率。而本周率先降息的將是歐洲央行。聯合報數位版訪問投顧專家解析明年市場布局方向。

亞銀預估台灣經濟成長2.5%

亞洲開發銀行（ADB）在最新開發中亞洲經濟展望報告預估，台灣明年出口將因為中國大陸成長溫和與全球貿易受擾，略為轉趨疲軟，...

接收站闖關…還沒完

為推動減煤增氣能源轉型，經濟部在北中南規劃七座天然氣接收站，已陸續展開建設，其中四接、五接還在環評程序、或重新評估中，三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。