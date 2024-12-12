接收站闖關…還沒完
為推動減煤增氣能源轉型，經濟部在北中南規劃七座天然氣接收站，已陸續展開建設，其中四接、五接還在環評程序、或重新評估中，三接二期也還在評估階段，但地方爭議難解，預料接下來還有多場天然氣接收站環評大戰將開打。
高雄洲際液化天然氣接收站計畫（七接）昨日經過一次環評大會審查，就順利過關，引起環保團體關注。相較於三接、四接命運多舛，七接審查過程相對順利。
備受矚目的協和電廠更新改建計畫（含四接）在環境部同意展延補件至今年底後，上周也將補件資料送入環境部。環境部官員表示，接下來會邀台電、經濟部等開發方與環團與基隆市政府等在地方各推派三名專家代表加入專案小組擔任外部委員，審議時間要等專家名單敲定後才會安排。
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