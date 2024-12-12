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高雄七接環評 一次就過關…環長強調有「嚴格要求」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啓明強調環評審查不是「時間久才代表詳細」。聯合報系資料照片
環境部長彭啓明強調環評審查不是「時間久才代表詳細」。聯合報系資料照片

位於高雄的中油洲際液化天然氣接收站（俗稱七接）昨（11）日通過環評大會審查，且僅經歷一次初審、一次環評大會就順利過關。此案攸關能源轉型，是南部天然氣管線安全重要拼圖。

由於審查過程從初審到大會，一路亮起綠燈，引起環保團體質疑草率。環境部長彭啓明昨日親自召開記者會，強調環評審查不是「時間久才代表詳細」，而是在一定要求下，讓開發單位回答到該回答的內容，過程「絕對沒有政治指導」。

台灣天然氣接收站現況
台灣天然氣接收站現況

環境部環評大會昨日審查高雄洲際液化天然氣接收站（七接）計畫，這次計畫主要是因為推動以煤改氣等政策下，天然氣用量逐年增加，中油持續推動多項興建計畫仍無法滿足國內天然氣使用需求與法令規定儲槽容量天數，再加上永安廠卸收與輸氣能力已趨飽和，未來南部供氣管網末端供氣壓力偏低問題將逐漸浮現，因此亟需在南部新設天然氣輸儲設施。

因此中油規劃在高雄港洲際貨櫃中心第二期，也就是既有商港範圍新設洲際液化天然氣接收站，站區用地約37.4公頃，短期目標及新設大林開關計量站，提供台電大林廠新增燃氣機組所需用氣；中期供氣目標則是規劃以專管送至大林蒲配氣站及鄰近用戶，長期供氣目標則是配往既有大林蒲配氣站，成為南部天然氣管線安全的重要拼圖。

然而在地環團認為，大林蒲已被汙染將近半世紀，七接專案初審僅召開一次會議就送進環評大會，與三接、四接經過多次初審相比，顯得非常草率，認為應該退回重審；另，七接環評前說明會時，當地居民已明確表達在大林蒲遷村未定案前，不可通過新的開發案，「大林蒲沒有遷村就沒有七接」，但當地居民竟然未收到七接環評初審會議通知，認為環評漠視居民知情權。

環委則認為，天然氣接收站的空汙排放量不多，中油應強化說明七接空汙排放量及大林蒲的空汙總量，且「在地排放就應在地抵換」，應在大林蒲地區實際抵減空汙，中油會中也當場承諾，最終通過環評大會審查。

彭啓明會後受訪時表示，七接並不是在新地區開發，而是在現有港區中進行的開發案，他強調環境部是專業審查，不是沒有章法，再次強調都有「嚴格要求」，更沒有所謂政治指導，但在地大林蒲居民的聲音有聽到了，本次會議的附帶建議也會請經濟部、高雄市政府能將在地居民心聲納入考量。

中油 天然氣 環評

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