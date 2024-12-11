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國泰金上修GDP至4.1％ 2025年成長估值不變、區間下修

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國泰金與台大團隊上修2024年GDP成長4.1％，展望2025年估值維持2.8％不變，但下修預測區間。圖／聯合報系資料照片
國泰金與台大團隊上修2024年GDP成長4.1％，展望2025年估值維持2.8％不變，但下修預測區間。圖／聯合報系資料照片

國泰金控11日發布今年最新台灣經濟成長率預測為4.1％，上修0.4個百分點，2025年經濟成長率預估值則維持2.8％不變，明年第1季在川普2.0措施進展下，金融市場恐隨之波動，但資金面仍可維持充沛，預期金融情勢指數將於「趨向寬鬆」區間內波動。

國泰台大產學合作團隊11日發表2024第4季台灣經濟氣候既金融情勢，預估2025年經濟成長率為2.8％，維持原預測不變，但調降預測區間至1.6％-3.6％，原為1.8％-3.7％。

團隊指出，台灣受惠AI（人工智慧）趨勢，相關半導體、電子零組件需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦。然而，整體外部需求面臨貿易戰風險，不利廠商投資信心，民間消費或受股市波動影響，正負因素相抵。

中央銀行19日將召開今年第4季理監事會議，團隊預期央行將維持政策利率不變，且明年第1季金融情勢波動將趨向寬鬆區間，主要因為核心CPI自今年4月以來都維持在2％以下，但醫療、房租、外食等服務通膨改善有限，因此央行不會跟進全球主要央行降息。

團隊還指出，今年第4季受到台幣貶值幅度小於競爭對手，導致名目有效匯率指數（NEER）明顯升值影響，金融情勢指數（FCI）由「寬鬆」區間降至「穩定」區間。展望明年第1季，市場持續關注Trump 2.0措施進展，金融市場波動性仍高，但資金面充沛，預期金融情勢指數將於「趨向寬鬆」區間內波動。

至於影響2025年台灣經濟成長的因素有六：川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫、美國降息時間延後且降幅縮小、Fed利率高檔時間拉長、中國景氣復甦速度不如預期、房市限貸令衝擊房地產動能、AI帶動科技業投資及產業升級轉型。

GDP 國泰金控

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