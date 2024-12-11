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美國商會讚台美貿易倡議首批協定 具指標性意義

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台美貿易倡議第一階段談判內容曝光。圖／聯合報系資料照片
台美貿易倡議第一階段談判內容曝光。圖／聯合報系資料照片

台美21世紀貿易倡議首批協定」昨起正式生效。台灣美國商會今天表達高度讚揚，並表示，此項協議被視為具有指標性意義，象徵台美經濟關係的一大進展。

台灣美國商會表示，台美貿易倡議協議被視為具有指標性意義，涵蓋了良好法制作業（GRP, Good Regulatory Practices）、反貪腐、關務行政、及貿易便捷化等重要項目，此項發展對於商界而言

具有重大意義。

根據美國商會2023年「商業景氣調查報告」調查結果顯示，64%受訪者認為，該協議對其業務運作至關重要；而在科技產業中，有77%的受訪者認為該協議十分重要。美國商會對協議中強調良好法制作業尤感欣慰；根據「商業景氣調查報告」，有58%受訪者認為，這是該協議中最重要的部分。

美國商會理事長Dan Silver表示，他們期待良好法制作業章節進在立法過程中，得到持續的關注與公眾參與，從而建立更加透明且可預測的法規框架。身為重要的利害相關方，商會希望能將會員的意見在審查過程中納入參考。

美國商會表示，期待「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判所達成的協議。商會隨時準備提供支持與意見反饋，確保即將達成的協議能回應商界的優先事項，並持續強化台美經濟合作。

台美 美國 美國商會 貿易倡議

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