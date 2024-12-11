美國布局Web3.0 財經總編憂：台灣產業仍「重硬輕軟」

鍶科技暨「幣特財經」總編輯楊方儒今日表示，美國積極布局加密貨幣、構建Web3.0新世界，台灣產業仍然「重硬輕軟」，台灣的主管機關不能再以舊思維來面對新挑戰。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇，今在直播節目「志聖鮮思」，邀請楊方儒，討論比特幣與金融監管問題。

針對華爾街投行伯恩斯坦（Bernstein）提出比特幣將在未來十年取代黃金一事，楊方儒指出，黃金目前還是全世界最大單一資產，市值約19至20兆，而比特幣市值約2兆美元上下，還是有10倍左右差距。考慮到當前全世界已經有7億人有虛擬貨幣錢包地址、持幣，加上川普欲把美國打造成加密貨幣之都，將有很多對加密貨幣利多的政策與法令持續推出，虛擬資產已不再是非主流，而將成新的主流發展趨勢。

楊方儒說，1990年代的「Web1.0」，台灣網路技術是全世界領頭羊之一，「Web2.0」時代已落於人後。到了「Web3.0」，台灣產業仍然「重硬輕軟」，政府雖然持續力推「創新創業雨林生態系」，但網路新創仍是硬體產業的零頭，要能真正達到「軟硬融合」才是解方。

楊方儒指出，過去蔡政府在金管會推出「監理沙盒」措施，把可能踏到法規紅線的新創團隊，放在裡面進行沙盒孵化，但真正走出沙盒為大家所用的新興金融商品服務少之又少。至於數位發展部成立兩年來，難以扭轉Web2.0受到跨境網路霸權的殖民現況，以及全民苦於網路詐騙的苦果，未來要盡快放遠眼光，拉拔台灣進入Web3.0領先群。

楊方儒說明，美國已經推出諸多比特幣現貨ETF，但台灣投資人仍無法直接透過台灣券商複委託購買，金管會目前僅開放專業投資人之自然人（有3千萬以上資產）操作。與此同時，如果在海外與本土交易所完成註冊，幾千塊台幣就能接買比特幣現貨。金管會現在喊出亞太資產中心口號，明年也將推出推出虛擬資產（VASP）專法，要講清楚遊戲規則，也期望比肩美國的發展腳步。

何志勇說，川普對加密貨幣發展友善，他當選當日比特幣暴漲9%，顯示市場對美國領銜走入Web3.0新時代利多的期待。反觀台灣偏重晶圓代工，除了讓軟體與網路產業發展式微之外，國內產業發展失衡，造成台灣一流的高中，文組學生數目明顯變少，他們擔心未來在就業市場沒有前景，政府責無旁貸。

何志勇補充，馬斯克將主導政府效率部，進行美國聯邦政府瘦身以及減少開支浪費，川普號稱為「當代曼哈頓計畫」，會帶來很大的變革，讓共和黨傳統上主張「小政府」的立場，與放寬金融交易的政策方向不謀而合。相對台灣政府仍然管很多，恐失競爭力。

陳學聖則表示，川普提名阿特金斯（Paul Atkins）為聯邦證券交易委員會（SEC）主席，顯示加密貨幣趨勢。在討論美國時，不僅只要看外交，金融也要考慮，才得以觀察未來四年川普會帶來什麼樣的變化。