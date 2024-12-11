政府服務獎頒獎 龔明鑫：政府服務沒有最好、只有更好

行政院秘書長龔明鑫11日出席第7屆「政府服務獎」頒獎典禮，他除對得獎機關及併予獎勵的民間團體表達祝賀與肯定外，並在致詞時期許政府機關同仁持續運用數位科技，並與民間團體合作，針對民眾需求提供更具效率、更完善且正確的服務，讓政府的服務「沒有最好，只有更好」。

國發會今在台大醫院國際會議中心舉行第7屆「政府服務獎」頒獎典禮，國發會主委劉鏡清致詞時指出，隨著資通訊科技廣泛應用，政府更應主動發掘民眾需求，建立以人民為導向的服務型政府。

國發會辦理「政府服務獎」就是為鼓勵政府機關結合數位科技多元發展，配合政府重要施政及社會關鍵議題，提出善用科技、公私協力且具多元包容的服務，並藉由競爭與觀摩，展現各機關提升服務績效的偉大成就，讓人民感受到國家的進步與美好。

第7屆政府服務獎中央部會與地方政府共有142個機關(構)參獎，分為「數位創新加值」及「社會創新共融」2項別評獎，經評審嚴選出26個得獎機關(構)及2個併予獎勵的民間團體。

這次得獎機關(構)在數位創新加值方面，彰顯AI創新促進淨零永續、智慧科技推展醫療救護、大數據精準分析整合應用等特色。其中，交通部運輸研究所，運用智慧物聯網技術，推動智慧管理及電動公車，提高能源效率，達成減碳目標；衛生福利部與內政部消防署、國家災害防救科技中心共同合作建置「緊急醫療救護智能平臺」，整合到醫院前緊急救護及到醫院後緊急醫療流程，有效縮短救護時間與品質；內政部消防署特種搜救隊，結合多項數位科技，包括地理資訊系統(GIS)、無人機勘測、快速3D建模、AI影音辨識功能等，救災效率提升20%～40%；高雄市政府農業局，建置「農來訊」資訊服務平臺，一站式提供智慧防災、產銷及種植風險評估等服務。

社會創新共融獎項的得獎機關(構)，展現以人為本、不遺落任何人發展機會、結合科技打擊非法建立友善生活環境、跨域協力合作促進觀光環境共融、擴大弱勢關懷提供有感暖心服務等特點。例如國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場，落實環境永續保育政策，發展國內高山農場生態旅遊模式，並與私部門合作造林，貫徹執行「棄耕返林」；衛生福利部桃園療養院，為幫助青少年回歸正常生活，優化特殊族群及自殺防治等治療到預防的服務網絡，加強家庭和學校支持系統；高雄市立凱旋醫院，結合精神復健與職業重建，提供一站式整合就業服務；台灣澎湖地方檢察署，建立打擊非法漁撈平台，加強蒐證、查緝和通報能力，提升執法效率，保護澎湖漁業永續生態資源；屏東縣政府衛生局，因應邁入超高齡社會及偏鄉交通不便，運用行動生活復能車輛，建置在地化照護網絡，服務村里涵蓋率達83%。

第7屆「政府服務獎」還特別就協助提升政府服務有具體貢獻的民間夥伴，如運用創新醫療技術支援災害防救的「佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院」，及集結群眾募資保護生態環境的「社團法人台灣石虎保育協會」予以獎勵，期待更多的民間團體共同協力推動公共事務，擴大政府服務所能觸及的面向與深度，讓公共服務更為精進。

此外，這次基層服務機關參獎踴躍，也獲致佳績，例如雲林縣斗六地政事務所、彰化市公所及交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段，以有限的組織資源，用心服務在地民眾，值得肯定。