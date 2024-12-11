卓揆：協助國內中小微企業推動數位轉型 接軌國際

行政院長卓榮泰11日出席「IT Matters Awards」頒獎典禮時指出，政府將協助國內中小微企業推動數位轉型，讓臺灣與國際接軌，在高科技產業上形成垂直供應鏈，維持臺灣在世界高科技領域的重要地位。

卓榮泰指出，他很高興看到全國最菁英的AI（人工智慧）資訊人才齊聚一堂，大家在各自產業努力打拚，在政府推動數位轉型過程中，擔任最前線的頭號尖兵，並透過「中華民國資訊經理人協會」，幫助臺灣百工百業發展。卓說，面對詐騙集團手法與技術不斷翻新，政府非常需要最好的科技水準、資訊設備和資訊人才協助打詐，也希望在座各位能持續提供專業知識，讓數位發展部等相關部會充實與強化打詐量能，有效遏制詐騙事件，讓政府在這場嚴峻的打詐作戰中取得重要勝利，保衛臺灣。

卓榮泰指出，第二屆「IT Matters Awards」共設立「最佳IT雇主獎」、「人才獎」、「教師獎」、「數位轉型獎」、「社會影響力產品獎」及「社會影響力專案獎」等6大獎項，其中「最佳IT雇主獎」主要表揚在人才培育與企業管理方面有優異表現的雇主，不僅呼應政府提倡要提供勞工朋友最合理、友善的職場環境理念，也鼓勵百工百業效法學習，相信「有好的老闆一定會有好的員工，有好的員工一定會有好的績效，有好的績效一定會有好的發展」。

談及「數位轉型獎」，卓榮泰表示，政府正積極推動淨零及數位雙軸轉型，在數位轉型方面，明（114）年度中央政府總預算編列116億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，要以政府最大的力量積極協助中小微企業培育人才、增添設備，推動數位及淨零轉型與國際接軌，同時也在高科技產業上形成垂直供應鏈，期盼今日所有得獎者與政府共同肩負此一責任，讓全國中小微企業順利轉型成功。

卓榮泰指出，未來4年，經濟部與國家發展委員會等部會將累計培育45萬人次的人工智慧等跨領域人才，包括來自國內或從國外引進優秀專業人才與技術人員等，幫助臺灣產業進行數位化轉型。目前臺灣在硬體製造方面已位居世界重要的領先地位，現在要從軟體發揮臺灣的硬體實力，期盼業界與政府充分合作，讓臺灣產業朝更永續發展的方向邁進，共同維持臺灣在世界高科技領域的重要地位。卓院長表示，「TAIWAN」一詞中有「IT」、也有「AI」，沒有「IT」和「AI」，就無法拼成「TAIWAN」，期許臺灣能透過「IT」與「AI」與世界連結，並展開更多產業合作。