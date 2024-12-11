「台美貿易協議」正式生效 台灣美國商會：高度讚揚

台灣美國商會(AmCham Taiwan)對於《台美 21 世紀貿易倡議》的首項協定於12月10日正式生效，11日以發布新聞稿方式表示「高度讚揚」。

台灣美國商會還提到，現正期待《台美 21 世紀貿易倡議》第二階段談判所達成的協議。商會隨時準備提供支持與意見反饋，確保即將達成的協議能回應商界的優先事項，並持續強化台美經濟合作。

台灣美國商會表示，關於《台美 21 世紀貿易倡議》的首項協定被視為具有指標性意義，涵蓋了良好法制作業(GRP, Good Regulatory Practices)、反貪腐、關務行政、及貿易 便捷化等重要項目，象徵著台美經濟關係的一大進展。

根據台灣美國商會2023年《商業景氣調查報告》的調查結果，此項發展對於商界而言具有重大意義。調查顯示，64% 的受訪者認為該協議對其業務運作至關重要；而在科技產業中，則有77%的受訪者認為該協議十分重要。

台灣美國商會對協議中強調良好法制作業尤感欣慰。根據《商業景氣調查報告》，有58%的受訪者認為這是該協議中最重要的部分。

台灣美國商會理事長 Dan Silver 表示，「我們期待良好法制作業章節進在立法過程中，得到持續的關注與公眾參與，從而建立更加透明且可預測的法規框架。身為重要的利害相關方，商會希望能將會員的意見在審查過程中納入參考。」