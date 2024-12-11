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國發會明年2月提高齡、少子化對策 AI整備度成轉變契機

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣高齡化、少子化情況嚴峻。 示意圖／聯合報系資料照
台灣高齡化、少子化情況嚴峻。 示意圖／聯合報系資料照

台灣高齡化少子化情況嚴峻，國發會副主委高仙桂11日表示，人口結構轉換對台灣經濟衝擊會持續存在，但AI可為國家經濟增長帶來新動能，政府將提升AI整備度，從算力、數據力、腦力、財力，四力著手，建構AI主權生態系，讓AI發展帶來轉變契機。

高仙桂還提到，國發會除於今年10月發布最新人口報告，政府也正在進行跨部會討論，預計明年2月提出因應對策。

中央研究院今天舉行「2024總體經濟計量模型研討會」，今年主題為「超高齡社會的總體經濟挑戰與機會」。

根據國發會最新人口推估資料顯示，台灣明年將步入超高齡社會，在少子化影響下，高齡化趨勢快速上升，估計2070年台灣老年人口占總人口比率將達46.5%，主要國家中僅次於韓國，工作年齡人口占比也將低於50%，對台灣勞動力及產業發展是一大警訊。

高仙桂今天受邀出席中研院研討會，並以「化高齡挑戰為轉型契機」進行演講。她表示，許多高所得國家包含台灣，都面臨人口減少、高齡化的人口結構轉變與衝擊，這是一場「人口寧靜危機」，沒有人能夠置身事外。

面對人口結構轉變可能帶來的經濟成長考驗，高仙桂表示，研究指出，政府AI整備度愈高，對國內生產毛額（GDP）愈有貢獻。

高仙桂還提到，生成式AI將開啟新世代變革，影響涵蓋用AI的人將逐漸淘汰不用AI的人，採用AI企業的競爭力將大幅超越不用的企業，有能力開發AI/LLM 的國家才能保有自己的語言及文化，各國開始AI國力競賽，建置主權資料中心，以及各國推動「全民AI素養，人才AI能力」。

AI 國發會 少子化 高齡化

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