央行下周會有第八波信用管制嗎？國泰台大學者：應該沒有了

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經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰台大團隊發布最新經濟預期，認為明年第一季台灣經濟將由朗轉陰。聯合報系資料照
國泰台大團隊發布最新經濟預期，認為明年第一季台灣經濟將由朗轉陰。聯合報系資料照

中央銀行19日將舉行今年第四季理事會，各界關注是否會有第八波信用管制措施？國泰台大產學合作團隊11日公布最新台灣「經濟氣候暨金融情勢」，合作計畫協同主持人徐之強表示，第七波信用管制推出之後，央行目的有達成，他個人認為，這一次央行也許不會針對房市再有新的信用管制措施。

隨著川普上任美國總統進入倒數計時，全球對於川普2.0帶來的不確定感也隨之增高；國泰台大團隊認為，台灣明年第一季經濟氣候將由「朗」（景氣穩定）轉「陰」（景氣轉弱），出現機率將在60%以上。

徐之強表示，川普在上一任總統期間，2018年啟動中美貿易戰，當時美國針對自中國大陸進口的3500億美元商品課徵關稅，大陸也展開報復，對自美國進口的1000億美元商品課稅；根據當時四位經濟學家計算出來的結果，貿易戰對美國經濟成長率影響不大，反而是關稅戰造成進口物價完全轉嫁，推升美國通膨，因此評估貿易戰對美國通膨影響大於經濟成長。

現在川普2.0貿易戰又來了，國泰台大團隊預估，明年美國聯準會降息幅度有可能從原先預期的4至5碼，減少至只降3碼。

徐之強表示，台灣方面，通膨雖降溫，CPI仍為2%左右水準，預料央行第四季利率維持不變；觀察台灣的通膨和美國通膨不太一樣，美國的通膨可以高到9%，又降到2%附近，台灣則是在政府控制下，食衣住行育樂等物價不會上升太高太快，但是物價下降的速度也很緩慢，是有僵固性的，加諸貿易戰等因素，明年央行要降息的可能性就更低了。

央行 美國聯準會 貿易戰 通膨

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