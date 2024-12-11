寶島陽光獲TCSA十大永續典範外商企業及永續報告書獎

寶島陽光再生能源集團以「台灣能源轉型中，最可信賴的夥伴」為願景與經營理念，用心落實企業永續發展，近三年來獲獎連連，近日再榮獲2024台灣企業永續獎中「台灣十大永續典範外商企業獎」、「永續報告書獎銀級」肯定，拿下今年第十一座獎項榮耀。此外，更於本月提前達成RE100目標，全台辦公室據點100%採用綠電，寫下今年亮眼成績。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦之台灣企業永續獎，屬台灣最具代表性的永續類獎項，寶島陽光再生能源從數百間企業中脫穎而出，榮獲「台灣十大永續典範外商企業獎」最高殊榮，更是十大典範企業中唯一的再生能源公司，證明團隊在永續經營的堅持與實績，獲得外界高度肯定。

在利害關係人溝通及資訊透明揭露方面，寶島陽光雖為非金管會規定必須發布永續報告書的企業，仍連續兩年自主發行報告書，採用GRI Standards以及SASB與TCFD等國際準則，並通過第三方查證，2024年首度參與永續報告書獎評選，即獲得千人專家評審團的銀級肯定，顯示報告書的重大性、可性度、完整性與溝通性皆具備優質水準。

寶島陽光身為再生能源業者，以身作則響應節能減碳淨零目標，除持續實施擴及範疇三的溫室氣體盤查外，更制定2025年RE100企業永續目標，該目標在公司團隊努力推動下，提前一年達成。寶島陽光全台辦公室據點自本月起100%使用再生能源，以實際行動展現淨零決心。

寶島陽光作為再生能源指標企業，致力推動永續發展，更在乎每位利害關係人的期待，未來將持續秉持光電、土地與生態兼顧、企業與社會共榮的原則創造企業永續未來，體現負責任的企業以及「最可信賴與最具領導性的夥伴」之承諾。