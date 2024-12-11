國泰人壽與沃旭簽署協議 533億元取得大彰化西北離岸風場50％股權

沃旭能源11日宣布與國泰人壽簽署協議，由國泰人壽及其子公司國泰風能控股公司，投資取得583 MW大彰化西北離岸風場50%股權，新投資人承諾支付風場建造50％費用，總金額553億元預計於2024年、2025年支付，此案投資規模創下目前國內壽險公司投資離岸風場之最。

沃旭指出，這項合資案已取得所有主管機關核准，雙方簽約後於今年底完成交易。沃旭能源繼續持有該風場50%股權。

沃旭表示，大彰化西北離岸風場為沃旭能源目前正在建置中的大彰化西南第二階段及西北離岸風場（合計建置容量920 MW）之一，預計於2025年底建置完成。沃旭與台積電於2020年簽署企業購售電契約，由台積電承購920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場未來20年的所有發電量。

國泰投資離岸風電不只這一件，國泰金控旗下的國泰永續私募股權基金也是大彰化東南離岸風場的共同投資人之一。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，這項與國泰人壽的合資案具有重要意義，不僅創下台灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模，並獲得九家外國銀行、三家本地民營銀行 、三家公股銀行的熱烈響應與超額認購，以及六家國內外出口信貸保險機構（Export credit agencies）的鼎力支持。

國泰人壽總經理劉上旗指出，此次投資體現國泰人壽支持政府推動再生能源轉型的承諾，同時也符合保險業追求穩定長期回報的投資目標。

根據雙方協議，沃旭能源將執行風場設計、採購及施工統包契約，全權負責大彰化西北離岸風場的整體興建工程，未來沃旭能源也將透過位於台中港的運維中心，負責該風場長期營運與維護服務，確保風場最佳效能。

國泰人壽及國泰風能公司透過專案融資取得收購大彰化西北離岸風場50%股權以及專案資金需求，由滙豐（台灣）銀行擔任國際財務顧問，中國信託銀行擔任本土財務顧問，專案融資部分由15家外國和本地銀行提供。