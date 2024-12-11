數發部：數位浪潮來襲 數位皮夾扮演關鍵角色

隨著數位識別技術從集中式、聯邦式逐步邁向分散式，數位皮夾已成為新一代數位公共基礎設施。數位發展部11日舉辦「2024數位皮夾國際論壇」，數發部次長林宜敬指出，世界正迅速邁向全面數位化，而數位皮夾將在這浪潮中扮演關鍵角色。

數發部邀請邀請Digital Self Labs、Electronic Frontier Foundation、FIDO、Google、OpenID、台灣數位信任協會、開放文化基金會、工業技術研究院、國立陽明交通大學、中華電信（2412）、臺灣網路認證公司，深入探討數位憑證及識別標準的全球應用、隱私保護與使用便利性的平衡。同時，也探索可驗證憑證與分散式識別技術的應用發展，據以構建可信賴的數位生態系。

林宜敬表示，在數位憑證議題上有三大重點，「數位憑證是數位社會的基石」、「數位憑證系統透過選擇性揭露來加強對個資的保護」、「數位憑證系統的互通性可以大幅提升數位經濟的運作效能」，世界正迅速邁向全面數位化，而數位皮夾將在這浪潮中扮演關鍵角色。

數發部指出，首場專題邀請到OpenID Foundation Japan主席Naohiro Fujie，分享日本數位憑證與識別互通制度的實踐經驗與挑戰，並揭示透過跨部門協作推動數位生態成熟發展的路徑。台灣數位信任協會理事長詹婷怡、Google新加坡暨大中華區支付合作夥伴發展經理Amber Zhong、Digital Self Labs創辦人Linda Jeng等專家，也從國際實務經驗拋出如何突破現有框架、建構跨域數位皮夾生態系統的想法。

數位識別領域的先驅Markus Sabadello，聚焦說明歐洲數位識別皮夾（European Digital Identity Wallet, EUDI Wallet）的目標、進程及當前成果，也從哲學與意識形態層面深入探討自我主權的價值與意義，為與會者提供豐富的國際視野。中華電信、國立陽明交通大學與意集設計等專家代表，則是分享台灣數位皮夾的硬體建置、識別連結以及產業延伸服務場景上的實踐經驗；同時也分析了近期舉辦的四場公民審議結果，為臺灣未來政策的方向提供寶貴見解。

Electronic Frontier Foundation資訊工程總監Alexis Hancock與開放文化基金會執行長李欣穎在爐邊對談環節中，專注數位足跡的反追蹤技術及隱私保護面向，共同探討如何提升資訊揭露的透明性與技術應用，同時有效保護使用者的個資與隱私。工研院資通所黃維中副所長與Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫、FIDO聯盟台灣分會會長張心玲，以及台灣網路認證股份有限公司策略長杜宏毅，則針對數位皮夾在跨域協作、跨境互通及多領域應用的潛力進行討論，並分享在數位皮夾開發、識別驗證等方面的創新與挑戰，為參與者提供多元見解與實務參考。

數發部表示，此次論壇成功促進了跨域合作與觀點交流，未來將持續深化政策推動，攜手各界共同構建一個安全、可信任且具有互通性的數位經濟生態系。